Valeriu Steriu se indoieste ca vor fi probleme in coalitia PSD-ALDE, in contextul alegerilor prezidentiale din toamna.



”Ma indoiesc, ma indoiesc. Aceasta coalitie a mers foarte bine. Chiar si zilele trecute ati vazut momentul acesta al inlocuirii unui ministru s-a petrecut foarte corect si foarte limpede. Ma indoiesc ca la toamna vom avea o alta coalitie, desi am vazut foarte multi adversari politici care imping in aceasta directie. Sunt convins ca domnul Tariceanu are maturitatea necesara. Daca va dori sa continue cursa aceasta prezidentiala, nu avem decat sa-l aplaudam si sa-i uram…