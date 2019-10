Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al ANI Horia Georgescu a fost achitat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) in dosarul privind despagubirile de la ANRP. Instanta a admis, marti, apelul declarat de Georgescu fata de sentinta prin care Curtea de Apel Bucuresti il condamnase, pe 14 februarie 2018, la 4 ani…

- Preotul din Pitești acuzat de tentativa de omor, plasat in arest la domiciliu. Marți, 8 octombrie, la Curtea de Apel Pitești s-a judecat contestația depusa de Ion Ștefan Toroaba cu privire la masura arestului preventiv dispusa de Tribunalul Argeș. Toroaba, preotul de 42 de ani din Pitești, este acuzat…

- Apreciate ca avand o valoare de peste 2,5 milioane de euro si revendicate in instanta, operele de arta din Colectia Dinu si Sevasta Vintila din Topalu figurau in inventarul comunei cu o valoare contabila fixa de ... 88,10 lei Aspectul mai degraba ilar a iesit la iveala pe parcursul auditului desfasurat…

- Presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), Sorin-Petre Dimitriu, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare, intr-un dosar legat de fraude cu fonduri europene. Instanta l-a obligat sa efectueze 60…

- Primarul municipiului Pitesti, Cornel Ionica, a castigat definitiv procesul cu Prefectura Arges privind ordinul de suspendare din functia de edil sef al orasului. Astfel, magistratii de la Curtea de Apel Pitesti i-au dat dreptate lui Cornel Ionica in procesul cu Prefectura Arges privind ordinul de suspendare…

- Meteorologii avertizeaza ca mai multe localitați din județele Valcea și Argeș se afla sub cod portocaliu de ploi torențiale. Se anunța și vijelii și grindina.Meteorologii au emis doua avertizari nowcasting cod portocaliu pentru localitați din județele Valcea și Argeș, valabile pana la ora…

- Tribunalul București a respins vineri solicitarea lui Liviu Dragnea de a respinge alegerile din Congres. Solutia poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti.Sesizarea depusa in instanța de Liviu Dragnea, document consultat de STIRIPESURSE.

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta Nicusor Constantinescu a fost condamnat definitiv joi de ICCJ la 10 ani de inchisoare, intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu in legatura cu perdelele forestiere de protectie. In iulie 2016, acesta fusese condamnat de instanta de fond…