Val de toxiinfecții alimentare pe litoral. Medicii avertizează Medicii de la malul marii trag un semnal de alarma și ii avertizeaza pe localnici și turiști sa fie atenți la ceea ce consuma atunci cand mananca de la fast-food sau de la restaurant. In ultimele zile nu mai puțin de 250 de persoane au ajuns la urgențe cu toxiinfecție alimentara sub diverse forme, asta dupa ce au consumat diferite preparate cu carne, branzeturi sau sosuri. De altfel, reprezentanții Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor din Constanța au verificat mai mulți comercianți și au aplicat amenzi in valoare de zeci de mii de lei in ultimele doua saptamani. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

