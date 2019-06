Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba reaminteste angajatorilor ca pot beneficia de un stimulent financiar lunar, in valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare elev si student incadrat in munca pe perioada vacanței. Angajarea elevilor si studentilor…

- Agentia Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba reaminteste angajatorilor ca pot beneficia de un stimulent financiar lunar, in valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare elev si student incadrat in munca pe perioada vacanței. Angajarea elevilor si studentilor…

- Agentia Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Hunedoara reaminteste angajatorilor ca pot beneficia de un stimulent financiar lunar, in valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare elev si student incadrat in munca pe perioada vacanței. Angajarea elevilor si…

- Stimulente pentru angajarea elevilor si studentilor pe perioada vacantei Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca reaminteste angajatorilor ca pot beneficia de un stimulent financiar lunar, in valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare elev si student…

- Angajatorii pot beneficia de un stimulent financiar lunar, in valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare elev si student incadrat in munca pe perioada vacantei, informeaza...

- Angajatorii pot beneficia de un stimulent financiar lunar, in valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare elev si student incadrat in munca pe perioada vacantei, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba informeaza absolventii promotiei 2019 ca, in termen de 60 de zile de la absolvire, sunt asteptati sa se inregistreze in evidentele institutiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispozitie de AJOFM Alba in scopul integrarii acestora…

- La sfarsitul lunii martie 2019, rata somajului inregistrat la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a fost de 3,15%, mai mica cu 0,22 pp decat cea din luna anterioara si cu 0,68 pp decat cea din luna martie a anului 2018. Numarul total de someri la finele lunii martie, de 5294…