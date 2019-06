USR schimbă sâmbătă statutul. Congresul pentru alegerea președintelui Congresul USR va avea loc pe 13 iulie, la București

„In momentul de fața președintele este ales la Congres cu votul delegaților, ca și Biroul Național. In momentul cand am candidat la președinție in 2017 am spus ca urmatorul președinte va fi ales prin votul tuturor membrilor. Am propus acum colegilor sa trecem la sistemul acesta – un om un vot. Sa fie vot egal și sa ramana in continuarea Biroul Național ales prin delegați, care reprezinta performanța electorala, forța politica a fiecarui județ in funcție de cate voturi are, dar președintele trebuie sa fie al tuturor membrilor și din județele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

