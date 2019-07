Stiri pe aceeasi tema

- "Fondurile europene reprezinta sansa reala de a dezvolta Romania. Ne batem aici pentru fonduri europene mai multe, mai bine folosite. Sa urmarim mai atent impactul real, pana in ultimul catun, nu doar sa plimbam hartii prin birocratie. Voi lucra in Comisia REGI la cele mai importante regulamente…

- Europarlamentarul Cristian Ghinea a fost ales, marți, vicepreședinte al comisiei pentru Dezvoltare Regionala (REGI) din Parlamentul European, potrivit unui comunicat de presa al PLUS remis MEDIAFAX.„Fondurile europene reprezinta șansa reala de a dezvolta Romania. Ne batem aici pentru fonduri…

- "Așa cum a declarat și președintele ales al comisiei, pentru prima data in istorie, aceasta comisie este cea mai numeroasa din Parlamentul European, un mesaj clar pentru cat de serios se vor trata, in viitor, problemele legate de mediu, de biodiversivitate și de schimbari climatice. Misiunea…

- Adina Valean a precizat in comunicat ca este bucuroasa sa revina la Comisia ITRE, dupa doi ani si jumatate in fruntea Comisiei de Mediu din Parlament."Am 10 ani de experienta in Comisia pentru industrie, cercetare si energie si cred ca politicile sale acopera exact domeniile de oportunitate…

- Cristian Busoi, proaspat ales europarlamentar, a fost desemnat vicepresedinte al Comisiei pentru Mediu, Sanatate Publica si Siguranta Alimentara (ENVI) din Parlamentul European, se arata intr-un comunicat remis presei. "Este o onoare pentru mine ca am fost desemnat vicepresedinte al Comisiei pentru…

- Cristian Bușoi, proaspat ales europarlamentar, a fost desemnat vicepreședinte al Comisiei pentru Mediu, Sanatate Publica și Siguranța Alimentara (ENVI) din Parlamentul European."Este o onoare pentru mine ca am fost desemnat vicepreședinte al Comisiei pentru Mediu si Sanatate (ENVI) in acest…

- ALDE Europa si partidele partenere, En Marche din Franta si Ciudadanos din Spania, se vor implica in campania electorala din Romania pentru alegerile europene de partea Aliantei 2020 USR PLUS si vor forma, ulterior, un nou grup in Parlamentul European, a declarat sambata, la Bistrita, deputatul USR…