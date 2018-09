Stiri pe aceeasi tema

- Siegfried Muresan, europarlamentar PNL si purtator de cuvant al PPOE, si-a depus dosarul pentru cursa interna in ceea ce priveste alegerile pentru Parlamentul European. Acesta si-a facut si un bilant al mandatului sau pentru legislatura 2014-2018.

- Inscris in cursa interna pentru europarlamentare, fostul președinte PNL, Crin Antonescu, susține ca nu a avut vreo pretenție in privința locului sau pe lista la scrutunul de anul viitor. De asemenea, Antonescu a declarat, intr-o intervenție la Antena 3, ca a decis sa intre in cursa pentru ca il intereseaza…

- Wizz Air ofera in prezent 141 de rute catre 22 de tari spre toata Europa de pe zece aeroporturi locale. Operatorul low-cost a anunțat ca renunța la o cursa interna din Romania, incepand din luna octombrie. Este vorba despre cursa interna Wizz Air de la București la Cluj- Napoca, care va fi intrerupta…

- Operatorul low-cost Wizz Air a anunțat ca renunța la o cursa interna, incepand din luna octombrie. Astfel, cursa internă Wizz Air de la București la Cluj- Napoca va fi întreruptă după data de 26 octombrie 2018, potrivit reprezentanților companiei. Pasagerii care…

- Vineri este ultima zi in care pot fi depuse candidaturi pentru postul de procuror-sef al DNA. Pana acum, si-au depus candidaturile procurorul militar Nicolae Lupulescu si procurorul Paula Tanase de la Parchetul Curtii de Apel Galati.

- Postul de sef al Inspectoratului de Politie Judetean Salaj este ravnit de catre trei candidati, potrivit oficialilor Politiei Romane, care au refuzat sa ne comunice numele lor, invocand legislatia privind protectia datelor cu caracter personal. Surse din cadrul Politiei salajene sustin ca printre cei…

- Ministerul Justitiei a publicat lista finala a procurorilor care si-au depus candidatura pentru functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie.Cei patru candidati sunt, in ordinea inscrierii: 1. Florentina Mirica, sefa Serviciului combatere a coruptiei in justitie din…

- Aproximativ 89 de milioane de alegatori sunt chemați la urne, duminica, la alegerile prezidențiale, legislative, federale și locale din Mexic, sondajele de opinie indicand victoria unui politician populist ce a promis sa combata corupția, cartelurile de droguri și sa-l puna la punct pe Donald Trump,…