USR Bucuresti anunta ca a depus luni actiunea in instanta pentru desfiintarea companiilor municipale, dupa ce Curtea de Apel a decis pe 22 noiembrie anularea definitiva a tuturor hotararilor de infiintare a celor 20 de societati. "USR Bucuresti a depus astazi actiunea in instanta pentru desfiintarea companiilor municipale lansate anul trecut de Gabriela Firea. In urma cu trei saptamani, Curtea de Apel a decis anularea definitiva a tuturor hotararilor de infiintare a celor 20 de companii municipale. In urma acestei decizii, consilierii municipali USR au depus un proiect de hotarare pentru dizolvarea…