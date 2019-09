Stiri pe aceeasi tema

- Perechea Nicholas David Ionel/Wojciech Marek (Romania/Polonia) s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu juniori de la US Open. Ionel si Marek au trecut in optimi de perechea australiana Rinky Hijikata/Tristan Schoolkate, scor 6-4, 7-6 (7/3). Adversarii din sferturi vor fi cehii Jonas…

- Jucatoarea Oana Gavrila s-a calificat, vineri, in finala probei de dublu si in semifinalele de simplu la turneul ITF de la Tabarka (Tunisia), cu premii totale de 15.000 de dolari potrivit news.roGavrila, favorita 4 la simplu, a invins-o in sferturile de finala pe rusoaica Iulia Nikitina, venita…

- Perechea Jaqueline Cristian/Elena Gabriela Ruse, cap de serie numarul 4, s-a calificat, miercuri, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de categorie 125K de la Karlsruhe (Germania).Cristian și Ruse au trecut în sferturi de echipa Sabine Lisicki/Bibiane Schoofs (Germania/Olande),…

- ​Perechea Irina Bara/Dalila Jakupovic (Romania/Sovenia), cap de serie numarul 3, s-a calificat, vineri seara, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA International de la Jurmala (Letonia), informeaza News.ro.Irina Bara si Dalila Jakupovic au trecut in sferturi de perechea…

- Perechea formata din tenismanul roman Florin Mergea si germanul Andrei Begemann s-a calificat, joi, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Praga, dotat cu premii totale de 46.000 de euro, dupa ce a dispus cu 6-3, 6-3 de polonezii Karol Drzwiecki/Szymon Walkow, anunța…

- Tenismenul Filip Jianu, eliminat miercuri în optimile de simplu juniori de la Wimbledon, s-a calificat în turul doi pe tabloul de dublu, potrivit News.ro. Jianu si canadianul Taha Baadi au trecut în primul tur de echipa Leandro Riedi/Dalibor Svrcina (Elvetia/Cehia), scor 6-3, 6-1,…

- Perechea Simona Halep / Raluca Olaru continua parcursul bun la Eastbourne. Dupa ce au trecut in primul tur de principalele favorite, romancele au invins in sferturi echipa Alicja Rosolska/Zhaoxuan Yang (Polonia/China), scor 2-6, 6-0, 10-4 și s-au calificat in penultimul act al competiției. Meciul a…