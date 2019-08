Stiri pe aceeasi tema

- Elena-Gabriela Ruse, locul 178 WTA, a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-1, pe jucatoarea italiana Jasmine Paolini, locul 117 WTA și cap de serie numarul 14, in turul al doilea al calificarilor US Open, ultimul Grand Slam al anului. Ruse s-a impus dupa un meci care a durat 65 de minute. In ultimul…

- ​Elena Gabriela Ruse (178 WTA) a învins-o, luni seara, pe Alexandra Cadantu (256 WTA) si a obținut astfel accesul în turul doi al calificarilor de la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Ruse a cedat doar patru game-uri (6-0, 6-4), dupa un meci care a durat o ora și 20 de minute.…

- Turneul de la Cincinnati ramane fara nume mari, iar asta in conditiile in care nici macar nu s-au disputat, deocamdata, toate partidele din runda inaugurala. Marti seara, a venit randul lui Angelique Kerber (13 WTA) sa paraseasca turneul inca din primul tur, scrie adevarul.ro. Nemtoaica de 31 de ani,…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a ratat accederea pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Toronto Canada , dotat cu premii totale de 2,83 milioane dolari, dupa ce a fost invinsa in ultimul tur al calificarilor de japoneza Misaki Doi cu 7 6 1 , 7 5, relateaza Agerpres.Buzarnescu…

- Elena-Gabriela Ruse (177 WTA) a invins-o pe Irina Bara, numarul 179 mondial, si a acces in ultimul tur al calificarilor la turneul de la Wimbledon. Ruse s-a impus cu scorul de 6-2, 5-7, 6-4, dupa doua ore si sapte minute de joc. Pentru accederea pe tabluol principal de la Wimbledon, Ruse va trebui sa…

- ​Ana Bogdan (134 WTA și cap de serie numarul 24) a ajuns in ultimul tur al calificarilor de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Irina Begu (114 WTA, favorita nr. 10) a parasit competiția dupa ce a fost invinsa de locul 509 WTA.

- Irina Begu a invins-o pe Jia-Jing Lu, 202 WTA, scor 7-6, 6-4, intr-o ora si 42 de minute. In runda urmatoare, romanca o va intalni pe castigatoarea meciului Dejana Radanovic (Serbia, 308 WTA) - Oceane Dodin (Franta, 509 WTA). In schimb, Patricia Tig (fara clasament) a pierdut in trei seturi…

- Juan Martin del Potro a fost nevoit sa abandoneze în turneul de la Queen's, deși obținuse calificarea în optimile competiției. Cu dureri resimțite la genunchiul drept, argentinianul are mari dubii în legatura cu participarea la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului.…