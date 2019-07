Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos, presedintele grupului liberal Innoim Europa din Parlamentul European, si-a exprimat marti sprijinul pentru Ursula von der Leyen la sefia Comisiei Europene, desi nu este clar daca a vorbit in numele acestui grup care numara 108 eurodeputati, relateaza DPA. Ciolos a spus ca…

- Ursula von der Leyen a promis marti, in Parlamentul European, stabilirea unor obiective mai ambitioase in privinta actiunii climatice din partea Comisiei Europene, daca va fi votata presedinte al viitorului executiv comunitar, transmite DPA. 'Provocarea noastra cea mai urgenta este…

Ministrul demisionar al Internelor, Carmen Dan, anunța ca va pleca in stil mareț din fruntea MAI. Carmen Dan vrea sa dea premii angajaților din zona operativa.

- Ofensiva diplomatica a Ursulei von der Leyen inaintea votului de marți din Parlamentul European. Luni seara și-a anunțat demisia din funcția de ministru german al Apararii. Ea este nominalizata pentru postul de președinte al Comisiei Europene.

- Grupul socialistilor europeni (S&D) i-a transmis vineri o scrisoare Ursulei von der Leyen, in care o atentioneaza ca, la votul prevazut pentru saptamana viitoare in Parlamentul European, o vor sustine sa preia presedintia Comisiei Europene numai daca va prezenta in scris ''angajamente concrete''…

- Ministrul Apararii din Germania, Ursula von der Leyen, care a fost nominalizata la presedintia Comisiei Europene, reprezinta un compromis pentru liderii UE, insa cariera sa in politica interna a fost marcata deseori de scandaluri, relateaza Euractiv si Politico.Daca nominalizarea sa va fi…

Ultima varianta de compromis propusa la Bruxelles pentru sefia Comisiei Europene, ministrul german al apararii Ursula von der Leyen, este criticata de eurodeputatii social-democrati si din grupul Verzilor, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.