Stiri pe aceeasi tema

- Procedurile desemnarii comisarilor europeni de catre Romania, Ungaria si Franta sunt inca deschise, a anuntat joi seara Ursula von der Leyen, presedintele-ales al Comisiei Europene.știre in curs de actualizare

- Romania mai are de așteptat in privința comisarului european. Presedinta aleasa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declara ca nominalizarile pentru Ungaria, Romania și Franța sunt inca...

- Propunerile, atat pentru candidatul Romaniei, cat si pentru cel al Ungariei, sunt in proces de evaluare, a declarat marti un purtator de cuvant al Comisiei Europene (CE). Pe de alta parte, o sursa din cadrul CE a afirmat ca presedintele-ales Ursula von der Leyen asteapta mai multe nume din partea…

- "Daca voi fi confruntata cu decizii judiciare, cum ar fi punerea sub acuzare, ma voi intreba daca pot sa continui sa-mi exercit in mod eficient mandatul", noteaza Goulard in acest document, in care raspunde unor intrebari scrise ale europarlamentarilor insarcinati sa-i valideze candidatura, dupa…

- In cercurile europene circula cu titlu de zvon informatia ca presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar putea sa propuna mai multor state membre un schimb de portofolii, dupa ce candidatii lor au intampinat probleme la audieri si nu s-au terminat inca examenul pentru toti candidatii…

- Presedinta desemnata a Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a cerut luni inlocuirea rapida a propunerilor Romaniei si Ungariei la postul de comisar european, dupa ce nominalizatii celor doua tari au fost respinsi de Comisia Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European (PE) din cauza unor…

- Presedinta desemnata a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut luni inlocuirea rapida a candidatilor Romaniei si Ungariei, dupa ce nominalizatii celor doua tari pentru postul de comisar european au...

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat luni ca premierul trebuie sa renunte la candidatura Rovanei Plumb pentru functia de comisar european si sa se abtina de la orice alta nominalizare pana cand se voteaza motiunea de cenzura, care va fi depusa de Opozitie."Principalul responsabil pentru…