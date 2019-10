Urs, zărit pe o stradă din Brașov. S-a sunat la 112 Potrivit IJJ Brașov, joi, in jurul orei 23.00, printr-un apel la 112, a fost semnalata apariția unui urs pe strada Horia, din oraș, scrie Mediafax. „A fost direcționat echipajul aflat in serviciu pe raza secției 1 Poliție pentru a verifica cele sesizate", a declarat Ion Zaharia, purtatorul de cuvant al IJJ Brașov. Jandarmii brașoveni au patrulat și in noaptea de miercuri spre joi și apoi in cursul dimineții pe strada Crișan din oraș, unde a fost vazuta o ursoaica și doi pui. Jandarmii susțin ca unul dintre urși, care se deplasa dinspre strada Lunga spre Crișan, a fost vazut de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Conform sursei citate, in cursul noptii a fost sesizata prezenta a doi pui de urs, in zona strazilor Lunga si Sirul Livezii, o zona adiacenta centrului municipiului Brasov. Unul dintre cele doua exemplare s-ar fi deplasat dinspre strada Lunga spre strada Crisan, fiind depistat de echipa de la ICAS,…

- O ursoaica și doi pui au fost observați, in noaptea de miercuri spre joi, in zona strazii Crișan din Brașov. Jandarmii sunt și acum in zona, dupa ce au patrulat toata noaptea, scrie Mediafax.Potrivit IJJ Brașov, in zona strazii Crișan a fost sesizata prezența unei ursoaice insoțite de doi…

- UPDATE: Conform reprezentanților IJJ Brașov ursul a ajuns in curtea unor localnici. - Știrea inițiala - Echipaje ale Jandarmeriei, ISU-SMURD, Politiei si ICAS Brasov intervin miercuri dupa-amiaza pentru indepartarea unui urs a carui prezenta a fost semnalata in interiorul…

