- Un sofer care nu a oprit la Punctul de control de la Nadlac a fost urmarit si prins de politisti la intrarea in orasul Lugoj. Pentru prinderea lui, politistii au organizat un filtru pe autostrada si au tras mai multe focuri de arma. Soferul unei masini nu a oprit, vineri dupa-amiaza, la punctul de control…

- Noi dezvaluiri in cazul accidentului produs vineri dimineața pe autostrada Timișoara - Lugoj de un șofer care a condus pe contrasens. Polițiștii l-au identificat pe proprietarul mașinii, considerat principalul suspect in acest caz. Doi oameni au murit, iar doi copii de șase ani au ajuns in coma la spital,…

- Un fost polițist din județul Timiș, președinte al filialei USR Traian Vuia, a fost amendat, miercuri, de oamenii legii, dupa ce a refuzat sa opreasca mașina la semnalul unui echipaj, care a fost nevoit sa-l urmareasca in trafic.Citește și: EXCLUSIV - Moțiunea de cenzura. Barna: UDMR a confirmat…

- Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, incidentul a avut loc, miercuri, pe drumul care leaga localitațile Faget și Lugoj. Polițiștii din cadrul Secției Faget, care desfașurau un control de rutina in trafic, i-au facut semn unui șofer sa traga pe dreapta. Barbatul…