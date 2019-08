UPDATE/SUA au detectat o nouă lansare de proiectile de către Coreea de Nord (oficiali americani) Coreea de Nord pare sa fi lansat din nou un proiectil sau proiectile joi, au declarat doi oficiali americani, precizand ca informatiile initiale indica faptul ca este vorba despre un test similar cu cele efectuate de Phenian in ultima vreme, relateaza Reuters.



Unul dintre oficiali, care a dorit sa-si pastreze anonimatul, a declarat ca lansarea nu reprezinta o amenintare pentru America de Nord. Oficialul a declarat ca este neclar cate proiectile au fost lansate.



Inainte de a pleca de la Casa Alba spre Ohio, presedintele Trump a spus ca nu este ingrijorat de testul Phenianului.

