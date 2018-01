Stiri pe aceeasi tema

- ANA BOGDAN - MADISON KEYS LIVE la Australian Open. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. Ana Bogdan o va întâlni în turul al treilea la Australian Open pe americanca Madison Keys, a 17-a favorita, victorioasa cu 6-0, 6-1 în fata rusoaicei Ekaterina Alexandrova. Jucatoarea…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko, favorita numarul 7, a fost eliminata vineri in turul 3 al turneului de Mare Slem de la Melbourne, Australian Open, inclinandu-se in fata altei reprezentante a tarilor baltice, estoniana Anett Kontaveit (Estonia/N. 32), care s-a impus in trei seturi, 6-3,…

- Simona Halep s-a calificat dupa o victorie superba in turul al treilea de la Australian Open, insa liderul mondial se gandește serios daca va mai intra pe teren sambata, 20 ianuarie, in meciul cu sportiva din USA, Lauren Davis, locul 76 WTA. Jucatoarea de tenis Simona Halep, locul 1 mondial, va evolua…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, numarul 4 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, invingand-o in doua seturi, 6-2, 6-2, pe tanara sa compatrioata Marta Kostiuk (15 ani), intr-o partida din turul al treilea al competitiei,…

- Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, joi, la Melbourne, în runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a învins-o fara drept de apel pe canadianca Eugenie Bouchard, cu 6-2, 6-2.

- Simona Halep (numarul 1 WTA) a invins-o pe Eugenie Bouchard (numarul 112 WTA), scor 6-2, 6-2 și s-a calificat in turul 3 la Australian Open. Simona o va infrunta in turul 3 pe Lauren Davis (76 WTA), care a invins-o pe Andrea Petkovic, scor 4-6, 6-0, 6-0. Romanca s-a declarat mandra de prestația sa…

- Australian Open. Simona Halep - Eugenie Bouchard. Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat în runda a doua a turneului Australian Open, luni, la Melbourne, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava cu 7-6 (5), 6-1. Halep si-a asigurat…

- Jucatoarea româna de tenis Ana Bogdan a reusit cea mai mare performanta a carierei, calificarea în turul al treilea al unui turneu de Mare Slem, joi, la Australian Open, dupa ce a învins-o pe kazaha Iulia Putinteva cu 1-6, 6-2, 6-3, la Melbourne. Ana Bogdan (25 ani, 104…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a reusit cea mai mare performanta a carierei, calificarea in turul al treilea al unui turneu de Mare Slem, joi, la Australian Open, dupa ce a invins-o pe kazaha Iulia Putinteva cu 1-6, 6-2, 6-3, la Melbourne. Ana Bogdan (25 ani, 104 WTA) a invins-o…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de cehoaica Lucie Safarova, cu 6-2, 6-4, joi, la Melbourne, in runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Cirstea (27 ani, 36 WTA) a cedat in fata cehoaicei (30 ani, 29 WTA) dupa o ora si 24 de minute.…

- Irina Begu a fost eliminata, miercuri, de la turneul de tenis Australian Open, disputat la Melbourne, dupa ce a fost învinsa de croata Petra Martic.Românca a pierdut meciul în doua seturi, cu scprul 6-4, 7-6(3).Pentru parcursul sau, Begu va primi 80.000 de…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa de croata Petra Martic cu 6-4, 7-6 (3), miercuri, la Melbourne, intr-un meci din runda a doua a turneului Australian Open, al doilea de Mare Slem al anului.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa de croata Petra Martic cu 6-4, 7-6 (3), miercuri, la Melbourne, intr-un meci din runda a doua a turneului Australian Open, al doilea de Mare Slem al anului.Begu (27 ani, 40 WTA), care trecuse in primul tur de o adversara mai bine cotata,…

- Dupa doi la rand in care nu a treacut de primul tur la Australian Open, Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, a reusit sa depaseasca aceasta faza a turneului de la Melbourne. Jucatoarea noastra a invins-o pe Destanee Aiava (17 ani), poziția 193 in lume, reprezentanta gazdelor, scor 7-6 (5), 6-1.

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a reusit sa se califice in runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o surprinzator pe Kristina Mladenovic (F...

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, marti, cu scorul de 7-6 (5), 6-1, pe australianca Destanee Aiava, locul 193 WTA, beneficiara a unui wild card, in prima mansa a turneului Australian Open. Halep a salvat doua mingi de set la 2-5, apoi in setul secund a suferit o accidentare la glezna stanga, care…

- Intrata in a 15-a saptamana ca lider al ierarhiei WTA, Simona Halep (26 de ani) a primit o lovitura teribila. Aflata la Melbourne, acolo unde participa la Australian Open, primul turneul de Mare Slem din acest an, constanteanca a patit-o pe plan financiar.

- Jucatoarea româna de tenis Mihaela Buzarnescu a fost învinsa de daneza Caroline Wozniacki, a doua favorita, cu 6-2, 6-3, luni, la Melbourne, în prima runda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului.

- Jucatoarea româna de tenis Irina Begu s-a calificat în runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a învins-o, luni, pe rusoaica Ekaterina Makarova, cap de serie numarul 31, cu 3-6, 6-4, 8-6.

- Organizatorii de la Australian Open au anunțat programul de marți, ziua in care Simona Halep va debuta la Melbourne. Romanca va juca impotriva lui Destanee Aiava (193 WTA), marți dimineața dupa ora 05:30. Partida va fi a treia pe arena Rod Laver, dupa meciurile Karolina Pliskova - Veronica Cepede Royg…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, se afla in aceste zile la Melbourne, acolo unde se pregateste sa debuteze la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului. In primul tur al competitiei de Antipozi, jucatoarea din Constanta o va intalni pe Destanee Aiava (17 ani), locul 193 mondial, reprezentanta…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Maria Bara a fost invinsa de americanca Bernarda Pera cu 4-6, 6-2, 6-3, sambata, in runda a doua a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne. Irina Bara (22 ani, 183…

- Mihaela Buzarnescu, locul 57 WTA, a invins-o, joi, cu scorul de 7-6 (5), 6-1, pe americanca Alison Riske, locul 89 WTA, calificandu-se in a doua semifinala a unui turneu WTA din cariera, la Hobart.Buzarnescu s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 30 de minute si si-a egalat performanta…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, va juca in prima runda a turneului Australian Open, a carui principala favorita este, cu o reprezentanta a gazdelor, Destanee Aiava, potrivit tragerii al sorti efectuate joi la Melbourne. Aiava are doar 17 ani si ocupa locul…

- Tenismanul roman Marius Copil va avea un adversar foarte dificil, francezul Gilles Simon, in prima runda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, care va debuta luni la Melbourne, potrivit tragerii la sorti efectuate joi. Copil (27 ani, 93 ATP) a castigat singura sa…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, a ajuns de cateva zile la Melbourne si se pregateste intens pentru debutul la Australian Open, primul turneu de Grand Slam din acest an. Sportiva noastra ii are alaturi de antrenorii Darren Cahill si Andrei Pavel, dar si pe preparatorii fizici Teo Cercel si Stefan…

- Simona Halep a ajuns de cateva zile in Australia și a inceput deja pregatirile intense pentru primul turneu de Mare Șlem al anului. In aceasta dimineața, liderul din clasamentul WTA s-a antrenat alaturi de Darren Cahill pe Rod Laver Arena. Turneul de la Australian Open se va desfașura in perioada 15-30…

- Jucatoarea belarusa de tenis Victoria Azarenka, locul 210 mondial si laureata a turneului in 2012 si 2013, si care primise o invitatie pentru a participa la Openul Australiei, nu va participa la primul turneu de Grand Slam al anului 2018, din perioada 15-28 ianuarie."Din pacate, Victoria nu…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, pentru site-ul WTA, ca se simte incarcata si pregatita inaintea primului turneu de Mare Slem al anului, Australian Open. "Am avut patru saptamani de vacanta. Am iesit aproape in fiecare zi cu prietenii mei. Nu m-am…

- Jucatoarea romanca de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat astazi in sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), 626.750 dolari, dupa ce a invins-o in trei seturi pe chinezoaica Ying-Ying Duan, cu 3-6, 6-1, 6-2. Halep si-a asigurat pentru inca o saptamana pozitia…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), 626.750 dolari, dupa ce a învins-o în trei seturi pe chinezoaica Ying-Ying Duan, cu 3-6, 6-1, 6-2. Halep…

- Simona Halep, locul 1 WTA, se pregatește de noul sezon și are planuri mari pentru primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open. Romanca a vorbit despre planurile pe care le are pentru turneul de la Melbourne și spune ca marea dorința pentru 2018 este caștigarea unui turneu de Mare Șlem. "Sunt…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-3, 6-3, pe britanica Johanna Konta, locul 9 WTA, in semifinalele turneului demonstrativ de la Hua Hin (Thailanda).Halep a abordat serios meciul cu Konta, care a parut mai relaxata. Romanca a dat dovada de concentrare, a facut risipa…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fost numar 1 mondial si care a nascut o fetita in acest an, este pregatita sa revina in activitate la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, a anuntat directorul turneului, Craig Tiley."Are viza, este inscrisa, se antreneaza.…

- Fostul lider mondial Serena Williams nu a luat o decizie în privința participarii sale la primul turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open, în timp ce rusoaica Svetlana Kuznețova, numarul 12 mondial, este incerta dupa ce a suferit o operație la

- Dupa ce a nascut o fetita in luna septembrie, Serena Williams (36 de ani) revine in circuitul WTA. Jucatoarea americana intenționeaza sa-si reia activitatea la inceputul anului viitor, la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem din 2018. Simona Halep, locul 1 mondial, nu a fost deloc blanda atunci…

- Statistica incepe in 1975, deoarece pe 3 noiembrie 1975 a fost introdus sistemul standardizat al ierarhiei WTA: Chris Evert este, asadar, prima din aceasta lista, iar numele care apare cel mai des este Steffi Graf - cu opt reusite. Cum s-ar proiecta urmatorul sezon al Simonei? Datele se…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a primit, duminica, la Singapore, trofeul de lider mondial in clasamentul WTA la finalul sezonului 2017, prezentat de Dubai Duty Free. Halep este a 13-a jucatoare care termina anul pe primul loc în clasamentul mondial al circuitului profesionist…