UPDATE: Și-a omorât copilul de 9 ani: viteza l-a băgat sub un TIR Un copil a murit in aceasta dupa-amiaza intr-un accident in județul Arad. Vinovat de producerea accidentului și de moartea micuțului este chiar tatal acestuia. „In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca: un barbat de 33 de ani, din județul Bihor a condus un autoturism din direcția Bocsig inspre Beliu, iar intr-o curba ușoara la dreapta […] The post UPDATE: Și-a omorat copilul de 9 ani: viteza l-a bagat sub un TIR appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

- Un copil de 9 ani a murit in urma unui accident rutier produs la ieșirea din Beliu spre Bocsig, pe DJ792A. Un autoturism a fost spulberat de un autotren. „In autoturism se afla o familie: mama (29 ani), tata (34 ani) și 2 copii (12 ani și 9 ani). Mama, tata și copilul de 12 […] The post Un copil de…

- Accident cumplit sambata dupa-amiaza, in Arad, la ișire din Beliu spre Bocsig. In urma impactului dintre un autotren și au autoturism, un copil de 9 ani a murit pe loc, iar parinții și fratele lui sunt in stare grava, la spital.

- Potrivit ISU Arad, un accident rutier s-a produs, sambata, pe DJ 792A, la iesire din Beliu spre Bocsig, fiind implicate un autoturism si un TIR. La fata locului au fost trimise mai multe autospeciale, fiind anuntata o victima incarcerata. Ajunsi la fata locului, pompierii au constatat ca in autoturism…

- Accidentul s-a petrecut in aceasta dupa amiaza pe o șosea din Arad, mai exact la ieșire din Beliu spre Bocsig. Mașina in care era mama, tata și cei doi copii de 9 respectiv 12 ani a intrat intr-un tir. In urma impactului extrem de violent, copilul de 9 ani a ramas incarcerat. Pompierii de la […] The…

