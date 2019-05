Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe trupe, printre care Vama si Taxi, vor concerta duminica, 19 mai, in Piata Victoriei in cadrul manifestatiei „Toti pentru Europa“, eveniment ce are ca scop mobilizarea cetatenilor la urne pe 26 mai. De asemenea, pe scena vor urca personalitati precum filosoful Mihai Sora si actorul Marius...

- Ziua Europei incepe la ora 11, cu un atelier de caricatura susținut de Ștefan Popa Popa’s și elevii sai, iar o ora mai tarziu are loc un ceremonial militar și religios dedicat Zilei Independenței de Stat a Romaniei, Zilei Victoriei Coaliției Națiunilor Unite și Zilei Europei. Dupa ceremonial are…

- Cea de-a sasea editie a crosului veteranilor de razboi - VeteRUN - se desfasoara duminica, in Bucuresti, intre orele 10,00 si 13,00, pe traseul Parcul Herastrau (parcarea Pavilionul H), soseaua Kiseleff - Arcul de Triumf - Piata Victoriei - Bulevardul Aviatorilor - Bulevardul Constantin Prezan -…

- Dacian Ciolos a anuntat ca alianta USR-PLUS va contesta saptamana viitoare OUG 7 la toate Curtile de apel din tara. "Justitia nu poate fi acaparata politic. Toate partidele democratice ar trebui sa fie in strada, fiecare parte a societatii trebuie sa fie mobilizata acum. Cand e de protestat, ne spunem…