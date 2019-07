Stiri pe aceeasi tema

- Doi adolescenti de 16 ani, incarcerati pentru furt si conducere fara permis, au evadat, marti seara, din Centrul de Retinere si Arestare Preventiva nr. 1 din Bucuresti. Politia Capitalei cere sprijinul cetatenilor pentru depistarea lor, potrivit news.ro.”In jurul orei. 22.00 din Centrul de…

- Ieri, barbații, acuzați de savarșirea infracțiunilor de nerespectarea armelor și munițiilor, contrabanda calificata și braconaj cinegetic, au fost prezentați Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Carbunești, unde s-a dispus deja prima masura. Cei doi au fost puși sub control judiciar. Procurorii…

- Un conflict mai vechi s-a sfarșit, pentru mai multe persoane, in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj. Cinci barbați și o femeie au sarit la scanadl, reușind sa bage in spital alți doi barbați, dupa ce le-au dat o bataie crunta. Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliției Rurala Motru,…

- Polițiștii din Giurgiu au anuntat, luni, 28 aprilie, ca mai multe persoane, banuite ca au participat la scandal, au fost duse la audieri, 13 dintre acestea fiind cercetate, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin Vale, pentru savarsirea infractiunilor de incaierarea si tulburarea…

- Un șofer care a fost identificat conducand in stare de ebrietate, la data de 10 martie, a fost dus in arest, iar un alt barbat risca sa ii calce pe urme, fiind identificat și el la volan, zilele trecute, sub influența bauturilor alcoolice. Concentrațiile rezultate in urma testarii cu aparatul etilotest,…

- Angajata unei unitați comerciale, a apelat speriata la numarul unic de urgența, in data de 25 martie, cand ajunsa la serviciu, a sesizat ca ușa de la intrare a fost forțata. Din incinta magazinului disparusera mai multe pachete de țigari. Oamenii legii i-au identificat pe vinovații. La data de 25 martie,…