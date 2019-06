Stiri pe aceeasi tema

- "Noi traim momentan intr-o forma de sincopa. La noi hotii s-au cocotat in varful statului si acest lucru a fost posibil si datorita tolerantei prea mari a societatii si a mediului universitar fata de plagiat, fiindca plagiatul este o forma de hotie. Daca este tolerata, concluzia politicienilor este…

- Președintele Klaus Iohannis iși va lansa cartea „EU.RO – Un dialog deschis despre Europa" la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, dupa ce Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, prin rectorul sau, Tudorel Toader, a refuzat sa gazduiasca evenimentul. Instituția a motivat refuzul pe seama unor…

- Editura Curtea Veche a anunțat marți ca Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a refuzat sa gazduiasca lansarea carții „EU.RO – un dialog deschis despre Europa”, scrisa de Klaus Iohannis, motivand ca pe 11 mai au loc o serie de evenimente, deși pe calendar nu este prevazuta organizarea vreunui eveniment.Precizari…

- CHIȘINAU, 2 mai – Sputnik. Tornadele nu mai sunt de mult o surpriza în regiunea noastra. Trebuie sa ne obișnuim cu ideea ca tornadele reprezinta un fenomen meteorologic ce se poate produce în România, spune Conf. dr. Lucian Sfîca, specialist în climatologie la…

- Conf.dr. Lucian Sfica, specialist in climatologie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, a infirmat o serie din exagerarile aparute in spatiul public in urma aparitiei tornadei din zona Calarasi in cursul zilei de marti. Intr-o postare realizata pe pagina de Facebook Meteo Moldova, acesta…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi (UMF) este singura unitate de invatamant medical din Romania care a fost cotata de una dintre cele mai prestigioase institutii de ranking academic din lume, Times Higher Education.

- Eugen Munteanu, cadru universitar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC) si profesor invitat al Universitatilor din Jena si Viena, si-a aratat dezamagirea si indignarea fata de activitatea lui Tudorel Toader, ministru al Justitiei si actual rector suspendat al UAIC.