La mijlocul lunii mai, Reuters anunta ca UniCredit ar fi angajat banca de investitii Lazard, printre consilierii careia se numara si Jorg Asmussen, fost secretar de stat in Ministerul german de Finante, precum si banca americana JPMorgan pentru o tranzactie in urma careia grupul bancar italian ar urma sa preia Commerzbank. Aceste informatii lasau sa se intrevada posibilitatea unei operatiuni care ar fi permis celui mai mare grup bancar italian sa se dezvolte dincolo de piata sa interna, un punct central in strategia de extindere a directorului general de la UniCredit, Jean-Pierre Mustier.