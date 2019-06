Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, luni, definitiv, pe liderul PSD, Liviu Dragnea, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Instanta suprema a mentinut in cazul lui Liviu Dragnea pedeapsa…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, luni, definitiv, pe liderul PSD, Liviu Dragnea, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Instanta suprema a mentinut in cazul lui Liviu Dragnea…

- Curtea Constitutionala este asteptata, luni, sa dea o decizie pe sesizarea lui Florin Iordache, in calitate de vicepresedinte al Camerei Deputatilor, in privinta completurilor de trei judecatori de la instanța suprema specializate in cazuri de coruptie. Decizia ar putea avea efecte și asupra procesului…

- Președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, a declarat, la Digi24, dupa audierea lui Liviu Dragnea la ICCJ, in dosarul angajarilor fictive, ca alegatorii PSD nu vor mai suporta toate aceste acuze impotriva partidului de la putere și "vor riposta”. "Mi-e frica de ce se va intampla in campaniile electorale…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a ieșit in urma cu cateva momente de la Inalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde a fost audiat la ultimul termen din procesul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Instanța Suprema a decis amanarea unei sentințe pana pe 20 mai, dupa ce CCR se va pronunța privind…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este citat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este citat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi reaudiat in dosarul DGASPC Teleorman, in care are o condamnare in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, conform agerpres.ro. Totodata, la acest termen,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este citat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi reaudiat in dosarul DGASPC Teleorman, in care are o condamnare in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. Totodata, la acest termen, ar putea fi audiati…