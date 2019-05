Una dintre căile de acces la staţia Aviatorilor, inundată în urma ploii torenţiale până în zona turnicheţilor Ploaia torentiala care a cazut in Capitala vineri dupa amiaza a dus la aparitia infiltratiilor de apa la una dintre caile de acces ale statiei de metrou Aviatorilor, la nivel vestibul (pana in zona turnichetilor), dar si in zona tunelului dintre statiile Stefan cel Mare si Obor, fara ca acestea sa afecteze circulatia trenurilor, informeaza vineri Metrorex.



''Din cauza ploii torentiale, la una din caile de acces ale statiei de metrou Aviatorilor, la nivel vestibul (pana in zona turnichetilor), au aparut infiltratii de apa. Debitul de apa a survenit prin accesul de la suprafata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

