Un vehicul care transporta materiale radioactive a fost furat în Chile Un vehicul care transporta materiale radioactive periculoase a fost furat în Chile, au anuntat vineri autoritatile, citate de agentia de presa Reuters, scrie Mediafax.

Agentia nucleara din Chile (CCHEN) a comunicat ca un camion care transporta un aparat radiografic numit "Sentinel 880" a fost furat.

Aparatul "contine o substanta radioactiva, Iridiu-192", utilizata pentru tratarea tumorilor, a precizat Agentia nucleara chiliana.

"Nu atingeti si nu încercati sa folositi aparatul, deoarece efectele asupra sanatatii pot fi grave", a avertizat Agentia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

