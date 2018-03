Un traficant din Arad cumpăra droguri din Germania plătind cu bitcoin Un traficant din Arad cumpara droguri din Germania platind cu bitcoin , fiind prins de procurori dupa ce a ridicat un colet postal venit din Germania, care continea substante stupefiante. Un barbat din judetul Arad a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind acuzat ca a cumparat in mai multe randuri droguri din Germania, plata marfii fiind facuta cu bitcoin, prin reteaua Darknet. Potrivit unui comunicat al DIICOT, pe data de 16 martie, inculpatul O.S.C. a fost prins de procurori dupa ce a ridicat un colet postal venit din Germania, care continea substante stupefiante (50 grame amfetamina).… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Arad a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind acuzat ca a cumparat in mai multe randuri droguri din Germania, plata marfii fiind facuta cu bitcoin, prin reteaua Darknet. Potrivit unui comunicat al DIICOT, pe data de 16 martie, inculpatul O.S.C. a fost…

- Romanii vor avea cont cu user si parola pe Spatiul Privat Virtual, pentru a-și achita taxele și impozitele, promite Mirela Calugareanu, președintele ANAF. Aceasta a facut declarațiile in cadrul unei conferințe de presa. Mai exact, noua strategie a Fiscului este ca romanii sa nu isi mai piarda timpul…

- Andreea Berecleanu are o slabiciune pentru bijuteriile din argint masiv, iar de acest lucru s-a prins destul de repede soțul ei, medicul estetician Constantin Stan. Acesta a cucerit-o cu un inel, pe care vedeta TV l-a admirat intr-un magazin de antichitați. Andreea Berecleanu, prezentatoarea Observatorului…

- Un expert din Regiunea Schwaben, din Germania, a fost prezent astazi, la Suceava, pentru primele discuții despre inființarea școlilor de meserii și dezvoltarea invațamantului dual. Este vorba despre Georgeta Schild, coordonatorul compartimentului de instruire continua din cadrul Camerei de Comerț și…

- Sectia pentru Procurori a CSM va discuta, vineri, o cererea a sefului DIICOT, Daniel Horodniceanu, de a reveni la Serviciul teritorial Iasi pe o functie de executie. Mandatul acestuia expira în luna mai.

- Patru persoane au fost retinute pentru 24 de ore in urma audierilor dela sediul DIICOT Timisoara pentru constituire de grup infractional organizat si trafic de persoane, dupa perchezitiile care au avut loc miercuri in dosarul traficului de migranti.Potrivit procurorilor DIICOT din Timisoara,…

- Ce ii asteapta pe romanii care locuiesc in Marea Britanie dupa Brexit? Temerile conationalilor au fost luate in calcul de guvernul de la Londra, care a organizat intalniri cu membrii comunitatii romanesti, ca sa le raspunda la intrebari. Mesajul a fost clar: britanicii vor ca sa romanii sa ramana…

- Consiliul Judetean Prahova va invita sa vizitati Muzeul Petrolului din Ploiesti (sectie a Muzeului Judetean de Stiintele Naturii Prahova), recent reamenajat. Unic in Romania, Muzeul Petrolului reuneste piese care provin de la fostele schele de productie petroliere, fiind prezentate si utilaje folosite…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018: Norvegia, cu un total de 38 medalii (13 de aur, 14 de argint si 11 de bronz) se mentine pe primul loc in clasamentul pe natiuni dupa disputarea intrecerilor programate sambata la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang.Norvegia este urmata in clasament…

- Un barbat de 61 de ani din Vaslui si fiica acestuia in varsta de 31 de ani au fost retinuti de procurorii DIICOT Vaslui sub acuzatia de trafic de droguri si introducerea in tara de droguri de risc.

- Tuning pentru motociclete, o noua pasiune de lux a romanilor. Un atelier din București personalizeaza motociclete care ajung și la 100.000 de euro. Nebunii dupa motoare ar da oricat ca sa devina regii șoselelor, pe doua roți. Inima iți bate cu putere, ochii nu mai știu pe ce sa se concentreze, culorile…

- Pare greu de crezut, dar prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu a avut cu 35 de kilograme mai mult decat o știu fanii sai. Andreea Berecleanu, care este casatorita cu medicul estetician Constantin Stan , este considerata una dintre cele mai frumoase prezentatoare de televiziune din țara noastra.…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a emis anul trecut ordonante de evaluare pentru 2.782 de persoane consumatoare de droguri (1.321 in Bucuresti si 1.461 in restul tarii), releva bilantul Agentiei Nationale Antidrog (ANA) pe anul 2017. Astfel,…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a emis anul trecut ordonante de evaluare pentru 2.782 de persoane consumatoare de droguri (1.321 in Bucuresti si 1.461 in restul tarii), releva bilantul Agentiei Nationale Antidrog (ANA) pe anul 2017. Astfel, se…

- Fed Cup Cluj | Simona Halep, emoții in tribuna la Cluj Simona Halep a urmarit din tribuna Salii Polivalente din Cluj meciul Soranei Cirstea și la cel al Irinei Begu. Simona Halep, numarul 2 mondial nu a putut evolua în meciurile de Fed Cup de la Cluj din cauza faptului ca nu și-a revenit…

- Aventura unui tanar in varsta de 21 de ani din Alba in domeniul traficului de droguri a fost curmata brusc dupa ce a postat pe Facebook poze cu tigari din canabis. A fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru cultivare si trafic de droguri de risc. Tanarul a vrut sa treaca la trafic…

- Aventura unui tanar in varsta de 21 de ani din Alba in domeniul traficului de droguri a fost curmata brusc dupa ce a postat pe Facebook poze cu tigari din cannabis. A fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru cultivare si trafic de droguri de risc. Tanarul a vrut sa treaca la trafic…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 649 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania…

- Romanii au inceput sa cultive tot mai mult droguri, procurorii DIICOT remarcand o creștere a plantațiilor de marijuana. In ceea ce privește consumul, nu a crescut semnificativ, spun anchetatorii, motiv pentru care suntem o țar...

- Șeful DIICOT, Daniel Horodniceanu, a folosit bilanțul instituției sale pe 2017 pentru a trage mai multe semnale de alarma. Procurorul a criticat intr-un mod neobișnuit de dur atacurile incasate de procurori, legile justiției și incapacitatea de a se recupera bunurile furate. In același timp, Horodniceanu…

- Banca Nationala a Romaniei clasifica monedele virtuale, precum Bitcoin, drept active speculative, extrem de volatile si riscante, mentionand ca descurajeaza orice fel de implicare in legatura...

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a capturat peste 2.000 de kilograme de droguri in anul 2017, cel mai traficat drog fiind canabisul, adus pe cale rutiera in special din Spania si Olanda, iar traficantii folosesc tot mai des tranzactii realizate…

- Criptomonedele, in special Bitcoin, Ethereum si Monero, sunt folosite din ce in ce mai mult de infractorii cibernetici. Acestea constituie in prezent principala modalitate de plata folosita pentru operatiunile pietelor dezvoltate in Darknet si pentru incasarea rascumpararilor in cazurile de santaj online.…

- Cele 15 perchezitii domiciliare au fost efectuate in judetele Buzau si Galati, prilej cu care sase persoane au fost retinute si apoi arestate preventiv, iar alte patru sunt cercetate sub control judiciar.

- Procurorii DIICOT au capturat peste 2.000 de kilograme de droguri in anul 2017, cel mai traficat drog fiind cannabisul, adus pe cale rutiera in special din Spania si Olanda, iar traficantii folosesc tot mai des tranzactii realizate pe Darknet cu plata prin Bitcoin. Potrivit raportului de activitate…

- Procurorii DIICOT au constatat o tendința de creștere a consumului de droguri pe parcursul anului 2017, cel mai cautat drog ușor fiind cannabisul sau derivate ale acestuia. In acest context procurorii au observat și o creștere a fenomenului de cultivare a plantei in mediu inchis sau deschis. Pe parcursul…

- Procurorii DIICOT au facut percheziții in Mioveni, Giurgiu și București in locuințele unor suspecți care ar fi introdus droguri in Penitenciarele Mioveni și Giurgiu. Zeci de persoane au fost duse la audieri la sediul DIICOT din Pitești. Anchetatorii au facut nu mai puțin de șapte percheziții au avut…

- Curtea de Apel Timișoara s-a pronunțat, joi, dupa apelurile formulate de maiorul SRI Arad Ciprian Sabin Mares și interlopului Eduard Palincas, ambii condamnați de Tribunalul Arad pentru trafic de droguri, sentința care fusese atacata și de DIICOT, care a considerat pedepsele prea blande. Astfel,…

- In urma perchezițiilor de ieri, procurorii DIICOT Cluj au retinut 14 persoane banuite ca vindeau online medicamente luate fara reteta Cele 14 persoane vor fi prezentate vineri instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Procurorul sef al DIICOT Cluj, Florin Mornaila a declarat…

- Un fost traficant de droguri a fost reținut de poliție fiind suspectat ca a furat un automobil parcat pe strada Piața Unirii din sectorul Botanica. Poliția a fost alertata de proprietarul automobilului.Suspectul, in varsta de 30 de ani, și-a recunoscut vinovația.

- Romanii, codasi la achizitiile online Doar 23 % dintre utilizatorii de Internet din România au facut achizitii online în 2017, fata de o medie de aproape 70 % în Uniunea Europeana, fiind devansati de utilizatorii bulgari de Internet, în rândul carora 27 % au facut…

- Un politist din Timisoara a fost lovit de o masina in care se aflau trei traficanti de droguri care incercau sa fuga, in urma unui flagrant. Politistul a fos luat pe capota si aruncat, fiind lovit grav in zona capului. Cei trei au fost prinsi, audiati si retinuti pentru 24 de ore pentru trafic de…

- Mai mult de jumatate dintre masinile inmatriculate anul trecut au fost aduse din strainatate. Romanii considera ca automobilele conduse, spre exemplu, de nemti sunt mult mai ingrijite. Insa, datele datele oferite de o platforma online, care aduna informatii despre istoricul autovehiculelor de la institutii…

- Celebrul traficant de droguri „El Chapo” a ajuns sa arate deplorabil, sustine avocatul sau. Acesta a slabit enorm si si-a pierdut mintile. De 2 ani, „El Chapo” sta izolat, intr-o camera in care exista doar o fereastra foarte mica.

- Saptamana aceasta, medicii de familie au anunțat ca nu mai acorda retete gratuite si compensate si nici trimiteri catre specialisti pana ce Ministerul Sanatații nu le va auzi și nu le va rezolva din cerințele pe care le au.

- Romanii care au de recuperat taxa auto trebuie sa depuna o cerere in acest sens pana pe 31 august. Orice solicitare depusa ulterior nu mai poate fi solutionata, reiese dintr-un ordin publicat in MO.”Fac obiectul prezentei proceduri sumele de restituit reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si…

- Liniste in perioada Revelionului la Unitatea de Primiri Urgente. In noapte de Revelion s-au prezentat la camera de garda putin peste 90 de persoane, cu mult mai putini comparativ cu anii trecuti. La Maternitate, insa, a fost agitatie pentru ca au venit pe lume patru bebelusi, prima nascuta fiind o fetita.…

- Peste 78.000 de turisti romani si-au petrecut vacanta de Craciun in diferite destinatii din tara. Cheltuiala medie a fost de 500 de lei pe sejur, conform datelor furnizate de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR).

- Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Suceava au dispus retinerea pentru 24 de ore, duminica, a inculpatului Constantin Teodorescu pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, in forma continuata. In aceeasi zi, Tribunalul Suceava a decis arestarea lui pentru 30 de zile.Potrivit…

- Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Suceava au dispus retinerea pentru 24 de ore, duminica, a inculpatului Constantin Teodorescu pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, in forma continuata. In aceeasi zi, Tribunalul Suceava a decis arestarea lui pentru 30 de zile. …

- O schimbare legislativa ar putea imbunatati conditiile de lucru din abatoarele germane, in care lucreaza si multi romani. Pentru cei care au nevoie de ajutor, exista centre de consiliere in limba materna, scrie Deutsche Welle.

- Procurorii DIICOT au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat acuzat ca ar fi cultivat canabis, iar in perioada iunie – decembrie ar fi vandut droguri de risc mai multor persoane. Potrivit unui comunicat al DIICOT, transmis AGERPRES, in cursul zilei de joi procurorii Directiei de Investigare…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin reteaua EURES Romania, 939 de locuri de munca. Cele mai multe sunt in Portugalia, la cules de zmeura, in Malta, pentru soferi de autobuz, si in Germania, potrivit news.ro Conform datelor transmise de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca…

- Numarul de autovehicule comerciale noi inmatriculate in Romania a crescut in primele unsprezece luni ale anului cu 1,7%, la 21.318 unitati, potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Categoria…

- Descoperire incredinila la Suletea, judetul Vaslui! Doi barbati sustin ca au gasit semnul sfintei cruci in lemnul pe care il taiau. Primarul comunei spune ca nimic nu este intamplator si vrea sa-i daruiasca Episcopului Ignatie dovada, drept cadou