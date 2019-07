Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a fost injunghiat, in Parcul Plumbuita din București. Victima, care are in jur de 17 ani, a fost transportat la spital.Din primele informații, se pare ca agresorul și victima au fost sa joace fotbal pe un teren din parc, iar la plecare au avut o altercație. Baiatul a fost taiat, se…

- O scena incredibila s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica intr-un apartament din Sibiu. In cursul zilei de 20 iulie a.c., O.V. a ieșit in jurul blocului de pe str. Aleea Calarașilor din Municipiul Sibiu pentru a aduna peturile aruncate, a notat ziua-online.ro. De la balcon, R.I. l-ar fi tachinat…

- Un roman din Suceava muncește in construcții in Anglia și trimite copii necajiți in vacanțe, dupa ce el a avut o copilarie traumatizanta și o tinerețe dificila. Barbatul are o poveste uimitoare.

- Miercuri dimineața, polițiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale – I.G.P.R. și cei de la I.P.J. Cluj au efectuat o percheziție in Dej, la domiciliul unui barbat, suspect de comiterea infracțiunii de omor asupra unei femei din Marea Britanie. Este vorba despre un barbat, de 27 de ani, cetațean…

- A plecat sa isi caute un trai mai bun, dar se va intoarce in cosciug. Andrei, un tanar de 23 de ani, din comuna Razvad, care muncea in Anglia in urma cu doi ani, in domeniul constructiilor, a avut parte de un sfarsit cumplit.

- Judecatorii Tribunalului Braila l-au condamnat pe Vasile Orasanu, un barbat de 62 de ani din Braila, la 7 ani de inchisoare pentru tentativa la omor calificat in conditii de violenta in familie.

- Un om de afaceri brașovean a fost retinut, fiind suspectat ca și-ar fi ucis bunica, cu care locuia in aceeasi casa. Barbatul, Dan Camarzan, are afaceri in IT și imobiliare, fiind inclus, in 2010, in topul Forbes, cu o avere estimata la peste 29 de milioane de euro. Purtatorul de cuvant al Parchetului…

- Un tanar actor de 18 ani, care a interpretat rolul unui infractor adolescent din Napoli intr-un film adaptat dupa un roman publicat de Roberto Saviano, a fost ranit cu lovituri de cutit in acest oras din sudul Italiei, noteaza AFP.