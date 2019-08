Stiri pe aceeasi tema

- olițiștii ieșeni fac cercetari dupa ce au primit o sesizare despre faptul ca un tanar de 21 de ani a injunghiat un alt tanar, de 25 de ani. Victima a fost transportata la spital cu mai multe plagi injunghiate, iar agresorul a facut live pe Facebook in care a povestit ce a facut, la scurt timp dupa,…

- Tentativa de omor in Satul de Vacanta Un tanar a fost injunghiat in fata unui club de noapte, pe fondul unui conflict spontan. Conform Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, in dimineata zilei de 28 decembrie 2018, in jurul orei 04:00, in urma unui conflict spontan cu persoana vatamata C.M.C.,…

- Trei minute de oroare transmise live pe Facebook. Imaginile teribile au fost filmate, noaptea trecuta, in satul Nadab, judetul Arad, si surprind momentul in care un tanar gelos isi injunghie fosta iubita, la o petrecere. Totul incepe cand agresorul isi vede fosta iubita, intr-o transmisiune live pe…

- Un nou atac sangeros a avut loc in vestul țarii, dupa cel din zona Fagetului provocat de un tanar drogat, care a ucis in bataie un om și a ranit alte cinci. In aceasta noapte, in localitatea Nadab, din județul Arad, un tanar in varsta de 32 de ani a injunghiat-o cu un cuțit pe […] Articolul Un nou atac…

- Un tanar din satul Nadab, Arad, gelos peste masura, si-a injunghit fosta iubita, live pe Facebook, apoi pe fratele acesteia. Mai multi oameni, printre care si un copil, au privit neputinciosi intreaga scena.

- La fiecare 4 secunde, o persoana moare din cauza fumatului. Cu ocazia Zilei Mondiale fara Tutun, Organizatia Mondiala a Sanatatii din Moldova a publicat pe pagina de Facebook o postare care indeamna moldovenilor sa spuna "NuTutunului".

- Rona Hartner a dat noi detalii despre stare de sanatate și despre ce este nevoita sa faca in urmatoarea perioada. Artista a postat un mesaj pe contul de socializare in care le marturisește fanilor ca trebuie sa continue tratamentul pentru a se asigura ca boala nu va recidiva. „Simt nevoia de a preciza.…