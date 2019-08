Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire șocanta, facuta in cursul acestei dupa-amiezi, sub podul de peste raul Buzau din localitatea Berca. Un barbat in varsta de 37 de ani și-a pus capat zilelor spanzurandu-se de creanga unui copac aflat chiar sub pod. Barbatul, Raul H., era divorțat de soție și se pare ca in ultima vreme era…

- Un sofer in varsta de 21 de ani din localitatea Dealu, judetul Giurgiu, a decedat, iar un minor de 16 ani a fost ranit dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe DN 61 si a intrat intr-un pod de...

- Un barbat de 28 de ani din satul Negureni, raionul Telenesti a fost impuscat in propria casa de un consatean cu care se afla in conflict de mai mult timp. Incidentul tragic a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 04:20.

- Grav accident la Chirsova, Gagauzia. Doua motocicleta si o masina a politiei s-au ciocnit violent. In urma impactului, unul dintre tineri s-a stins pe loc. Stirea se actualizeaza. Tragicul accident s-a produs noaptea trecuta, scrie gagauzinfo.md La moment,…

- Mai multi sateni au sarit dupa fete sa le scoata din apa. Pe cea de 9 ani au scos-o prima, dupa cateva minute, fiind in stare de inconstienta. Ambulanta ajunsa la interventie a gasit-o pe fata in stop respirator, iar medicii au inceput resuscitarea. Fata de 9 ani a fost declarata decedata la fata locului.…

- Tragedie pe un camp din Tara Hategului. Un tanar de 25 de ani a murit carbonizat in combina de balotat paie pe care o conducea, dupa ce utilajul a luat foc, a transmis adevarul.ro. Astazi, in jurul orei 13, un echipaj al Ambulantei Hateg a fost solicitat pe camp, intre localitatile Rau de Mori si […]…

- O fetița de 2 anisori din Romania a murit in Italia, lovita de mașina condusa de mama sa. Tragedia s-a produs intr-un moment de neatenție, in apropiere de Torino, in localitatea Villarbasse, in timp ce șoferița manevra mașina in curtea casei.

- Andrei, un tânar de 23 de ani, din comuna dâmbovițeana Razvad, a fost gasit mort în data de 5 iunie, în locuința sa închiriata din Anglia, acolo unde a plecat pentru un trai mai bun.