Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-amiaza, un barbat in varsta de 82 de ani, din orasul Calan (judetul Hunedoara), a murit intr-un accident de circulatie produs pe DN 66, in localitatea Bacia, dupa ce capota autoturismului in care se afla s-a deschis in mers, iar acesta a intrat pe contrasens.

- Vineri dupa-amiasa, un barbat de 82 de ani, din orasul Calan a murit intr-un accident de circulatie pe DN 66, in localitatea Bacia. In timpul unei depasiri, capota autoturismului in care se afla s-a deschis in mers, iar masina s-a lovit de un camion TIR. Potrivit IPJ Hunedoara, din primele cercetari…

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Hunedoara, un accident a avut loc, vineri, in comuna Bacia, pe DN 66. "Se pare ca soferul autoturismului, un barbat de 82 de ani, din Calan, care se deplasa dinspre Calan spre Simeria, a depasit regulamentar doua autoturisme, dupa care i s-a deschis capota,…

- Un barbat in varsta de 82 de ani, din Calan, judetul Hunedoara, a murit, vineri, in urma unui accident rutier produs pe DN 66, dupa ce capota masinii i s-a deschis in mers. Autoturismul a ajuns pe contrasens si s-a izbit de un TIR.Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Hunedoara, un accident…

- Trei ani de inchisoare cu executare pentru un barbat in varsta de 32 de ani din judetul Hunedoara pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. Barbatul condamnat este acuzat ca a provocat un accident rutier soldat cu decesul unui copil in varsta de 3 luni si ranirea parintilor acestuia. Tragedia…

- Un accident mortal a avut loc in pe DN7, in judetul Valcea, dupa ce un TIR condus de un șofer aflat sub influența bauturilor alcoolice a lovit frontal o masina de teren. Soferul autoturismului a murit, alte doua persoane au fost ranite. O persoana a decedat dupa impactul frontal intre o masina de teren…

- Un barbat de 45 de ani din Lupeni, in timp ce conducea duminica dimineața un autoturism pe D.N.66, din direcția Simeria catre Calan, pe raza localitatii Batiz, intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, motiv pentru care s-a rasturnat in albia paraului…

- Un barbat din Braila, in varsta de 79 de ani, a murit dupa ce a fost lovit de tren, joi, in timp ce traversa calea ferata in zona Lacu Dulce din municipiul Braila, potrivit informatiilor furnizate de IPJ Braila. Barbatul a fost spulberat de trenul care circula pe ruta Bucuresti - Galati, iar in urma…