Un şofer beat a lovit o bătrână care traversa strada regulamentar în Bistrița Un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice a lovit, luni dupa-masa, o femeie de 80 de ani care traversa strada regulamentar, pe culoarea verde a semaforului, accidentul avand loc pe un bulevard aglomerat din municipiul Bistrita, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud potrivit Agerpres. Soferul care a produs accidentul are 64 de ani, este din Bistrita, iar in urma testarii acestuia cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de peste 1,2 mg/l alcool pur in aerul expirat.



Femeia lovita pe trecerea de pietoni a fost preluata de un… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

