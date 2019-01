Șoferul, in varsta de 31 de ani, a fost oprit in trafic de un echipaj de Poliție. A primit o amenda in valoare de 540 de lei pentru lipsa rovignetei, lipsa trusei medicale, a extinctorului si a triunghiurilor reflectorizante, dupa care și-a dorit sa se razbune pe oamenii legii. Astfel, el a apelat serviciul de urgența 112 și a reclamat ca agentii de circulatie erau bauti.

„La scurt timp dupa primirea sanctiunii, conducatorul auto a sesizat telefonic, la numarul de urgente 112, "aptul ca politistii care l-au sanctionat se aflau sub influenta bauturilor alcoolice. Urmare a sesizarii,…