Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a intrat in mulțimea ce aștepta intr-o stație de autobuze de pe strada Sarmizegetusa din sectorul Botanica din Chișinau, iar un barbat a murit pe loc, potrivit Unimedia, conform Mediafax.Tragedia s-a produs miercuri in jurul orei 10:50. Citește și: Ingrid Mocanu a IZBUCNIT…

- Momentul in care o masina a luat foc pe strada Hincești din cartierul Telecentru al Capitalei a fost surprins de o camera de supraveghere din apropiere, iar Publika a intrat in posesia imaginilor.Incendiul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 01:40.

- A consumat bauturi alcoolice, dupa care a urcat la volan si a accidentat trei masini din curtea unui bloc si vitrina unui magazin. Este isprava unui barbat din sectorul Botanica al Capitalei. Incidentul a avut loc in aceasta dimineata intr-o curte de pe strada Grenoble.

- Accident grav in sectorul Botanica al Capitalei. Doua mașini s-au tamponat violent la intersecția bulevardelor Decebal cu Dacia. Accidentul a avut loc la ora 02:32 noaptea.Una dintre masini, din cauza impactului, a fost rasturnata.

- Un accident grav s-a produs duminica seara la Kiev. O mașina a intrat in plin intr-o stație de autobuze și a lovit mai mulți oameni. Doi dintre ei au fost transportați la spital in stare critica, iar doctorii lupta pentru viața lor.

- Au ramas in viata, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent intr-un copac si a luat foc. Accidentul rutier s-a produs noaptea trecuta, in jurul orei 02:00, pe soseaua Muncesti din sectorul Botanica al Capitalei.

- A furat o masina parcata pe strada Alexandru cel Bun din sectorul Rașcani al Capitalei pentru a castiga bani. Este isprava unui tanar din Chisinau, care a fost retinut de oamenii legii.Despre furtul automobilului politia a fost anuntata chiar de proprietar.

- Accident pe strada Cuza Voda din sectorul Botanica al Capitalei. O doamna a fost lovita pe trecerea de pietoni de o mașina de poliție.Potrivit informațiilor preliminare, persoana accidentata traversa strada neregulamentar.La fața locului s-a deplasat o ambulanța.