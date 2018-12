Un român a dat LOVITURA cu lavandă. Cifre colosale Lavanda, supranumita și aurul mov ca urmare a caștigurilor fabuloase pe care le aduce, a inceput sa fie cultivata și in țara noastra. George Marchidan, un tanar inginer agronom, a creat și omologat un soi de lavanda special aclimatizat pentru Romania. „Rezista pana la minus 35 de grade, cantitatea de ulei pe care o da este foarte mare, mirosul este foarte puternic, iar parfumul plantei uscate rezista pana la 18 luni", a declarat antreprenorul pentru DC Business. Planuri mari Marchidan are planuri mari, de anul viitor vrea sa devina cel mai mare producator de floare și ulei de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețul de țara a fost calculat in funcție de mai multe criterii, precum valoarea bunurilor și serviciilor, investiții, societate, toate corelate cu produsul intern brut (PIB) al fiecarui stat in parte. PIB-ul nu ofera insa decat imaginea in cifre a unei țari intr-un singur an calendaristic, un element…

- Rolls-Royce Cullinan, primul SUV creat de brandul auto de lux si primul model cu tractiune integrala al marcii, a debutat in Romania si va ajunge la clienti in primul trimestru din 2019. Pretul de pornire este de 315.000 euro cu TVA.

- Banca Transilvania a anuntat in aceasta saptamana actualizarea conditiilor generale de afaceri prin definirea unui nou tip de tranzactie cu cardul, cea cu scopul de transfer de bani, prin care loveste direct in Fintech-uri precum Revolut sau Orange...

- „In cazul industriei IT din Romania, cred ca aceasta ar trebui sa aiba o dubla strategie: sa utilizeze mai bine potentialul care exista in tara si in acelasi timp sa faciliteze accesul persoanelor calificate din tarile vecine din afara UE“, a declarat fostul oficial european intr-un interviu pentru…

- • Buzoianca Ioana Teodora Todorescu este director general al ArtEmpire O echipa formata din 12 olimpici, dintre care unul buzoian, s-a hotarat sa dezvolte propriul business care ar putea revolutiona industria entertainmentului din Romania. Este vorba despre o platforma care inlesneste gratuit relatia…

- Adus in Romania de Florin Manea, Diego Fabbrini (28 de ani) a avut nevoie de doar doua trei pentru a face o impresie foarte buna la FC Botosani, iar evolutiile l-au impresionat deja pe antrenorul moldovenilor, Costel Enache. Intr-un discurs in care l-a prezentat pe italian drept un...

- EY Romania lanseaza astazi o noua campanie de recrutare de interni, prin care absolventii sau studentii facultatilor cu profil economic se pot inscrie intr-un program de “antrenament profesional” si in competitia pentru un loc in echipa de Audit a companiei.

- Popularitatea pe care a capatat-o tenisul in ultimii ani, in special gratie performantelor Simonei Halep, ar putea aduce beneficii si mai mari Romaniei. Ion Tiriac si-a anuntat intentia de a organiza o...