Un 'reality show' britanic dezbate dacă am putea mânca un animal pe care l-am îngrijit trei săptămâni Un 'reality show' al televiziunii britanice Channel 4, din 2020, va cere unui numar de patru familii care consuma carne sa convietuiasca cu un animal dintr-un grajd timp de trei saptamani si sa aleaga apoi, daca il salveaza, sau prefera sa-si manance "animalul de companie", relateaza EFE. 'Meat the family' (numele formatului) propune acest ultimatum participantilor sai, dupa ce au fost de acord sa hraneasca si sa ingrijeasca animalul ca pe un membru al familiei. Printre animalele alese pentru a le deveni temporar "mascota" concurentilor care se hranesc de obicei cu carne se afla… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tenorul italian Marcello Giordani, un star al celor mai mari instituții de opera din lumea intreaga, a murit la varsta de 56 de ani, in urma unui infarct, in locuința sa din Monte Tauro, Sicilia, informeaza Associated Press.Giordani a suferit un infarct in timp ce lua pranzul in locuința sa,…

- Ousmane Dembele, internationalul francez al clubului FC Barcelona, a suferit o accidentare la coapsa stanga si va fi indisponibil cinci saptamani, a anuntat, luni, gruparea spaniola de fotbal, citat de AFP.

- Bogdan Chirieac susține ca la trei saptamani de la apariția cazului ”Caracal”, DIICOT nu a deschis o ancheta in ceea ce privește traficul de persoane. ”Sunt trei saptamani astazi. Noi nu avem informații ca DIICOT ancheteaza rețelele de traficanții de carne vie din Caracal de astazi. Noi nu…

- Margareta, Custodele Coroanei Romaniei, a postat un mesaj in care condamna violenta impotriva femeilor care ”nu face nicio cinste natiunii” si invita ”sa privim femeia de langa noi asa cum ne privim pe noi insine”, la doua saptamani de la izbucnirea scandalului legat de crimele de la Caracal. De cateva…

- Actorul francez Alain Delon, 83 de ani, a suferit un accident cardio-vascular si a avut o "usoara" hemoragie cerebrala in urma cu mai multe saptamani, iar in prezent "se odihneste" intr-o clinica din Elvetia, a declarat fiul sau cel mai mare, Anthony Delon. Functiile sale vitale sunt "perfecte si sanatatea…

- Administrația Naționala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, pana in 18 august, in regiuni din țara. In Transilvania, vor fi variații mari de temperatura, dar și perioade cu ploi. In Transilvania, maximele termice vor fi in creștere de la o medie de 24 de grade…

- Ziarul Unirea Cum va fi VREMEA pana in 11 august 2019, in Transilvania și la munte. ANM a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele 2 saptamani Pentru urmatoarele 2 saptamani (29 iulie-11 august), in primele zile de prognoza vremea va fi calda, cu valori de pana la 32 de grade Celsius, dupa care va…

- "Am desfasurat o operatiune incepand cu 12 iulie (...) Am prins 6.122 de persoane in Istanbul, intre care 2.600 de afgani. Unii dintre acesti oameni sunt sirieni", a declarat ministrul de interne turc Suleyman Soylu intr-un interviu acordat canalului de televiziune NTV.Soylu a negat insa…