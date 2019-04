Documente atasate: Proiect AEP

„Ticalosia si parsivenia PSD-ALDE depaseste orice imaginatie, doar din disperarea de a salva un grup de infractori cocotat in fruntea statului roman. (...) Miza acestui proiect odios este aceea de a-i interzice Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, posibilitatea de a se pronunta asupra referendumului pe care domnia sa l-a declansat pentru data de 26 mai. Acest fapt incalca in mod barbar atat Constitutia Romaniei, cat si deciziile Curtii Constitutionale referitoare la libertatea de exprimare pe care o are Presedintele Romaniei”, afirma presedintele PNL, Ludovic…