- Descoperire macabra a unui politist aflat in timpul liber! Acesta a zarit in raul Mures cadavrul unui barbat prins in vegetatia de pe malul raului Mures, in zona localitații Ilia, judetul Hunedoara.. La fata locului au ajuns mai multe echipaje de politie, care au stabilit ca este vorba despre un barbat…

- Un barbat aflat in urmarire nationala, condamnat la inchisoare pentru comiterea unei infractiuni de talharie calificata, a fost depistat de politistii hunedoreni si depus in penitenciar In data de 07.03.2018, politistii Secției de Poliție Rurala Hunedoara au organizat o actiune in urma careia…

- In urma investigatiilor efectuate, politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au identificat si retinut, pentru 24 de ore, un barbat banuit de comiterea unei talharii. Din cercetari a reiesit ca, la data de 5 martie, in jurul orei 20:00, barbatul, in varsta de 47 de ani, din comuna Satulung,…

- In urma investigatiilor efectuate, politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au identificat si retinut, pentru 24 de ore, un barbat banuit de comiterea unei talharii, pe raza localitații Fizeșu Gherlii. Din cercetari a reiesit ca luni, 5 martie, in jurul orei 20:00, barbatul, in varsta de…

- Un barbat din Iasi acuzat de 50 de fapte de acces ilegal la un sistem informatic a fost condamnat de Tribunalul Iasi. Gheorghe Casian a primit o pedeapsa de 11 luni de inchisoare cu suspendare, decizia nefiind definitiva. Victima sa a fost o studenta a Universitatii „Gheorghe Asachi" din Iasi, Mariana…

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de tentativa la talharie calificata, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie au identificat un barbat, de 34 de ani, din Constanta, banuit de comiterea faptei.Astfel, la data de 2 martie a.c., barbatul in cauza a fost surprins in flagrant delict…

- Doi copii, cu varstele de sase luni si, respectiv, patru ani, au fost salvati de un politist aflat in timpul liber care a intervenit prompt la un incendiu izbucnit la o casa din comuna Dobra, a informat marti Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara. Incendiul a avut loc luni seara, iar agentul…

- Un barbat din Comanești, a carei soție murise la Institutul Oncologic Bucuresti, a adus acasa corpul unei alte femei, in vreme ce soția sa era cat pe ce sa fie inmormantata la Pitești. Conducerea Institututului Oncologic Bucuresti a deschis o ancheta administrativa dupa ce cadavrele a doua femei din…

- Faptele ne definesc!-ISU Gorj! Sa ai 17 ani, sa fii un elev eminent, sa te pregatesti sa devii un bun medic, iar timpul tau liber sa-l dedici salvarii de vieti arata caracterul nobil, iubirea fata de semeni, pasiunea si respectul pentru munca de salvator profesionist. Andreea…

- Politistii din Sebes au luat masura retinerii fata de un barbat din Cilnic, care, in urma unui conflict spontan, l-a agresat pe un consatean. Va fi prezentat in fata procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 18 februarie a.c., in jurul orei 19.30, Politia Municipiului Sebes a fost…

- Luni, 19 februarie, au fost confirmate trei noi decese provocate de gripa. Potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), este vorba despre o femeie in varsta de 80 de ani din București, o femeie de 47 de ani din Arges si un barbat de 75 de ani din Mures, care…

- Doi severineni au scapat ca prin minune cu viața, dupa ce mașina in care se aflau s-a lovit de un copac, iar apoi s-a rasturnat pe marginea drumului, aproape de Vama Porțile de Fier I. Un pompier care ieșise din tura le-a sarit in ajutor. Accidentul s-a petrecut marți, in jurul orei 8,30, pe DE... Articolul…

- Un barbat de 40 de ani, din comuna Arcani, a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzațiile de violența in familie și ultraj judiciar, dupa ce și-ar fi agresat soția și fiica de 12 ani. Minora are nevoie de pana la patru zile de ingrijiri medicale, potrivit certificatului medico-legal.…

- Un barbat a fost arestat pentru ca i-ar fi furat rinichiul nevestei. Un barbat din India a fost arestat, dupa ce soția sa s-a dus la poliție și l-a reclamat ca i-a furat rinichiul in loc de zestre. Potrivit BBC, media locala relateaza ca in Vestul Bengalului, soțul unei femei a aranjat o aperație de…

- Interpreta de muzica populara Adriana Ochisanu a nimerit in vizorul escrocilor. Un barbat din Suceava a creat un profil fals pe Facebook pe numele cintaretei de la noi. Pe pagina era o postare in care se cereau bani pentru un copil bolnav de cancer. Victima escrocilor este un barbat din Timișoara, care…

- Un accident mortal s-a produs in aceasta seara pe DN1, in jurul orei 18.15, in zona Nistorești. Un barbat a fost lovit de un autoturism in timp ce incerca sa traverseze neregulamentar drumul național. Accidentul s-a produs pe sensul de mers spre Sinaia, iar in urma impactului barbatul (in varsta de…

- Pompierii au fost alertati printr-un apel la 112 ca un barbat a intrat in raul Dambovita, acestia deplasandu-se la fata locului. Scafandrii l-au scos pe barbat, iar acesta este inconstient. Victima va fi transportata la spital.

- Sambata, 3 februarie 2018, in jurul orei 13.00, politistii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au oprit pentru control, pe raza comunei Jidvei un barbat de 29 de ani din localitatea Balcaciu, județul Alba, care conducea un moped neinmatriculat si fara a poseda permis de conducere pentru nicio…

- Polițiștii orașului Lipova au depistat ieri, un barbat care comercializa tigarete de contrabanda. Polițiștii au depistat la Slatina de Mureș, un barbat de 72 de ani, in timp ce oferea spre vanzare din propria-i locuința, 1.320 fire țigarete netimbrate, susceptibile ca ar fi provenit din contrabanda.…

- Un barbat de 36 de ani, din orașul Nisporeni, a ajuns in aceasta dimineața, la spital cu arsuri grave in urma unei deflagrații, produse din cauza unei butelii de gaz. Victima a suferit arsuri pe 70 la suta din suprafata corpului și se afla la terapie intensiva.

- Polițiștii orașului Lipova, impreuna cu cei ai Secției nr. 8 Rurala Savarșin, au desfașurat o acțiune pe raza localitații și a secției de poliție, in vederea prevenirii comerțului cu produse accizabile, a comerțului ilicit precum și pentru prevenirea faptelor antisociale și a indisciplinei in trafic.…

- Miercuri, 31 ianuarie 2018, politisti din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla, in baza probatoriului administrat intr-un dosar penal de furt calificat, au prezent instanței de judecata un barbat de 27 ani, din comuna Aschileu, jud. Cluj, pe numele acestuia dispunandu-se arestarea preventiva pe o…

- Un barbat suspectat de crime, rapiri si torturi a fost arestat, a anuntat politia irlandeza, precizand miercuri ca este vorba de prima arestare in cadrul unei ample anchete asupra unui agent dublu din timpul perioadei revoltelor din Irlanda de Nord, informeaza AFP. Acest barbat in varsta de 72 de…

- In R.Moldova a avut loc cel de-al 40-lea transplant de ficat. Operația s-a petrecut la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. La operație au asistat și chirurgii din Romania. Intervenția chirurgicala a decurs cu succes, iar pacientul deja se simte bine. Potrivit șefului Secției chirurgie hepatobiliopancreatica,…

- Politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au retinut, pentru 24 de ore, un barbat depistat în trafic, la volanul unui autoturism, care se afla sub influenta alcoolului si nu avea permis de conducere. Fata de barbat era dispusa masura arestului la domiciliu pentru alte infractiuni.…

- Polițiștii clujeni au depistat, joi dimineața, un barbat dat în urmarire pentru executarea unei pedepse cu închisoarea. ”La data de 25.01.2018, în jurul orei 08,00 politistii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Câmpia Turzii, au depistat un barbat, de…

- Haos la intersectia Bucur Obor. Circulatia tramvaielor liniei 21 este blocata pe ambele sensuri, dupa ce unui barbat i s-a facut rau si a cazut pe sine, fiind prins sub tramvai. Victima este in stare foarte grava, iar echipajele medicale aflate la fata locului fac manevre de resuscitare a...

- Un barbat din comuna Adancata acuzat de omor, Mihaita Airinei, care este cercetat in stare de arest preventiv, a fost trimis luni in judecata. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, in probatoriul administrat in cauza se arata ca "Victima I.I. nu era casatorit si ...

- La data de 19 ianuarie, în jurul orei 01.00, polițiștii din cadrul Secției 4 Rurala Medgidia, au fost sesizați de catre o femeie, de 80 de ani, din localitatea Cobadin, care le-a spus ca a fost apelata, pe telefonul fix, de catre doi barbați, care i-a spus ca fiica ei

- Politistii din Mures, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat un barbat, cetatean slovac, care era urmarit international de autoritatile din Slovacia, pentru inselaciune. Potrivit Politiei Romane, la data 16 ianuarie a.c., politistii Inspectoratului…

- Un barbat a fost impuscat in timpul unei vanatori care a avut loc in satul Nicolaevca, raionul Sangerei.Victima a murit la spital in ciuda eforturilor doctorilor.La ora 14:00, IGP va organiza un briefing de presa in cadrul careia va oferi mai multe detalii despre acest caz.

- Crima oribila in localitatea Decindeni, Dambovita. Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore in aceasta dimineata de catre polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Dragomirești, asupra lui planand suspiciunea ca si-a ucis in bataie mama.

- Un barbat de 33 ani din Galati si-a pierdut bratul stang dupa ce a fost lovit de un tren marfar la iesirea din tunelul de la Barbosi din apropierea municipiului Galati, potrivit AGERPRES. Un echipaj SMURD Galati a intervenit la locul accidentului. Victima a suferit leziuni grave la nivelul…

- Un barbat din Feldru s-a ales, miercuri, cu doua dosare penale in aceeasi zi, dupa ce a fost prins de politisti circuland, pe raza comunei Ilva Mica, cu o masina care tracta o remorca neinmatriculata, iar la distanta de cateva ore, in aceeasi localitate, baut fiind, a produs un accident de circulatie.…

- Un barbat in varsta de 42 de ani din comuna Șpring s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști in timp ce conducea o autoutilitara, fara a poseda permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 1 ianuarie, in jurul orei 18.20, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat…

- La data de 01 ianuarie 2018, in jurul orei 18.20, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din comuna Spring, in timp ce conducea o autoutilitara, pe DJ 106 I, pe raza comunei Spring, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Un barbat in varsta de 29 de ani, din Bața, s-a ales cu dosar penal pentru comiterea mai multor infracțiuni rutiere. In noaptea de 29 spre 30 decembrie, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru Rareș au depistat in trafic un barbat, de 29 ani, din Bața, in timp ce conducea un autoturism prin localitatea…

- Un barbat din localitatea Cristesti a murit dupa ce miercuri seara a fost lovit de un tren in apropiere de orasul Targu Frumos. Coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoiesu, a declarat pentru AGERPRES ca barbatul in varsta de 56 de ani se afla in stop cardio-respirator in momentul in care…

- La data de 27 decembrie in jurul orei 01.30, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe DN 14 B. Un barbat de 44 de ani, din comuna Craciunelu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in…

- Un barbat care a furat țigari strecurandu-se pe geamul unui magazin din Timișoara a fost prins de polițiștii Secției 3 din oraș. Acesta a fost prins in aceasta noapte. Polițiștii au gasit la el 400 de pachete de țigari, in valoare totala de 7500 de lei. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate iar…

- ACCIDENT…Un barbat din comuna vasluiana Dragomiresti a fost victima unui accident ciudat. In timp ce se indrepta inspre intrarea in judetul Bacau impreuna cu un vecin, acesta a fost lovit de remorca unei autoutilitare condusa de un barbat din comuna Bogdanesti. In urma impactului, victima a fost aruncata…

- Ieri, un ofițer de ordine publica din cadrul Sectiei de Poliție nr. 3 Ploiești, aflat in timpul liber pe str. Dobrogeanu Gherea din municipiu, a observat un barbat cu un comportament suspect. In scurt timp, l-a recunoscut ca fiind un ploieștean de 57 de ani, cu antecedente penale pentru savarsirea…

- Tragedie in Banat, dupa ce un barbat de 37 de ani si-a pierdut viata la locul de munca. Sfarsitul sau a fost unul infernal, pentru ca a murit strivit de un utilaj TAF, care s-a rasturnat peste el, potrivit infocs.ro. Victima era din Moldova si a venit la Sopotul Nou in Muntii Locvei, intr-o exploatare…

- Un barbat care transporta lemne cu o caruța a ramas fara ele, dupa ce polițiștii au constatat ca omul nu avea actele necesare. Totul s-a petrecut joi, 14 decembrie, in jurul orei 13, cand polițiști din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla, Postul de Poliție Comunal Sinmartin, au oprit pe drum din…

- Un barbat in varsta de 39 de ani din Cluj este cercetat de politistii din Alba. Acesta a condus o masina ce avea autorizatia de circulatie provizorie expirata. Potrivit IPJ Alba, in 13 decembrie, politistii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș, in timp ce desfașurau activitati de supraveghere si control…

- Hotii gasesc in fiecare zi metode noi prin care va pot lasa fara economii. Pretind ca sunt de la diverse companii, ca va fac oferte promotionale sau pur si simplu cer un pahar de apa. Politistii sfatuiesc sa nu permita necunoscutilor sa le intre case, scrie adevarul.ro . Indiferent de poveste. Acest…

- Polițiștii clujeni au depistat, marți, un barbat acuzat de comiterea infracțiunii de furt.Mai exact, acesta s-a legat în mod fraudulos la rețeaua de curent electric.”La data de 12.12.2017, in jurul orei 13:15, polițiști din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Gherla…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a renuntat, marti, la amendamentul adoptat anterior in cursul zilei, conform caruia efectuarea urmaririi penale fata de un judecator sau procuror pentru infractiuni savarsite in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu acestea se poate dispune…