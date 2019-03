Un pinguin alb, prezentat publicului la o grădină zoologică din Polonia Un pinguin albinos a fost prezentat vineri vizitatorilor unei gradini zoologice din Polonia, singurul exemplar de acest fel aflat in captivitate, au anuntat angajatii parcului, potrivit Reuters. Puiul in varsta de trei luni nu a primit un nume intrucat angajatii de la gradina zoologica din Gdansk nu stiu inca daca este femela sau mascul. Foto: (c) Agencja Gazeta/Michal Ryniak via REUTERS "Este timid si putin speriat... Nu vrem sa-l stresam cu un examen medical complet", a precizat directoarea de marketing Emilia Salach. Personalul gradinii zoologice l-a separat de restul grupului de teama ca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

