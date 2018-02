Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 3 februarie a.c., a avut loc, pe partia „Oprea” din Valea Mare, cea de-a doua ediție a Cupei de Schi „Profesor Iordan Popica” Deși prognoza meteo pentru weekendul care a trecut nu se arata favorabila desfașurarii unui concurs de schi, iata ca natura a ținut cu organizatorii, dar mai ales cu…

- Cea mai mare problema ridicata de oameni, atunci cand citesc articolele mele despre schimbat stilul de alimentație, este cea a dulciurilor. Și le spun mereu ca masura este cheia in toate și apropierea...

- Regizorul roman Calin Peter Netzer face parte din juriul care acorda premiul pentru cel mai bun lungmetraj de debut in cadrul Festivalului de Film de la Berlin, la care este nominalizata si pelicula Adinei Pintilie „Nu ma atinge-ma”. Organizatorii Berlinalei au anuntat marti numele celor trei cineasti…

- Motociclistul Emanuel Gyenes, singurul roman care a concurat in acest an la Raliul Dakar, a fost primit luni, la locul de munca din municipiul Satu Mare, cu tort si aplauze, fiind felicitat de colegi. El a marturisit ca aceasta competitie a fost cea mai grea dintre editiile care au avut…

- In maternitați vor fi amenajate spații gratuite pentru sesiunile foto la externare. O decizie in acest sens a fost luata dupa ce mai multe mamici au relatat pe rețelele sociale ca ar fi fost obligate sa achite sume mari pentru fotografii la externarea dintr-un spital din capitala. [caption id="attachment_27772"…

- Conferinta cu tema "Despre psihologia poporului roman" a fost organizata sub egida asociatiei Turda Liberala, constituita anul trecut, care are ca scop lansarea de idei si dezbateri in spatiul civic. Read More...

- Lungmetrajul "Fotbal Infinit", regizat de cineastul roman Corneliu Porumboiu, a fost selectat in sectiunea Forum a Festivalului International de Film de la Berlin, au anuntat joi organizatorii evenimentului. In cea de-a 48-a editie a sectiunii Forum vor fi proiectate 44 de filme, dintre…

- Președintele Romaniei a desemnat-o pe doamna Viorica Dancila in funcția de prim-ministru, fapt ce a starnit numeroase controverse. Romanii s-au suparat pe președinte, pe PSD, pe opoziție, iar sambata urmeaza sa iasa din nou in strada. Consider ca protestatarii ar trebui sa se adune in fața birourilor…

- In 2013, Victor Spirescu era prezentat drept prototipul invadatorului est-european. Dupa doi ani, in 2016, el a aparut intr-un reportaj al televiziunii "Channel 4" drept model de integrare sociala. Cunoscut dreptA "invadator Marii Britanii", el i-a criticat la acea vreme pe englezii care nu munceau…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri ca el nu crede ca exista tabere în interiorul PSD, de aceea nu se pozitioneaza de vreo parte si, daca nu îsi face bine treaba, este pregatit sa renunte la functie. "Consider oportun ca structurile care iau…

- Un creier în miniatura, un craniu si par au fost descoperite în interiorul unei tumori care crestea în ovarul unei tinere de 16 ani. Tumoarea a fost descoperita atunci când adolescenta, din Japonia, a efectuat o operatie pentru îndepartarea apendicelui, relateaza…

- Ionut Piscureanu este singurul student roman care a fost selectat sa participe la un concurs de design vestimentar care a avut loc in Statele Unite ale Americii. Acesta este student la Facultatea de Design a Universitatii de Vest Timisoara (UVT).

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, a transmis raportul sau de activitate parlamentara din anul 2017. Acesta a enumerat o parte dintre propunerile legislative inițiate, intrebarile și interpelarile adresate membrilor Guvernului și declarațiile politice susținute in acest an, in plenul Parlamentului.…

- Ianis Hagi, 19 ani, pare tot mai aproape de a pleca de la Fiorentina, avand in vedere ca nu intra in planurile antrenorului. Gica Popescu, unchiul lui Ianis, a vorbit despre situația mijlocașului roman și despre ce urmeaza pentru fiul lui Gica Hagi. "La inceput i s-a spus ca timp de 6 luni il vor baga…

- Cel mai de succes român din America a facut peste o suta de milioane de dolari din tehnologie. George Huber a inventat DVD-ul și a facut afaceri cu giganții lumii. Pentru el America reprezinta visul frumos. Acesta locuiește în centrul mondial al inventicii în materie de tehnologie,…

- Desi a impresionat pe toata lumea inca de la auditii, juratii nu i-au dat prea mari sanse americanului nostru. Insa talentul si modestia i-au cucerit pe oamenii de acasa care l-au votat in numar foarte mare transformandu-l astfel in castigatorul PREMIULUI X FACTOR SEZONUL 7.

- Atacantul român Florin Andone este în lotul lui Deportivo La Coruna pentru meciul de sâmbata cu Celta Vigo din campionatul de fotbal al Spaniei, în timp ce compatriotul sau, portarul Costel Pantilimon, nu a fost convocat, informeaza

- Premierul Mihai Tudose a precizat, joi, la Parlament, ca a formulat un punct de vedere personal cand s-a referit la faptul ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul…

- Claudiu Keșeru, atacantul celor de la Ludogoreț, ar putea sa paraseasca formația bulgara in aceasta iarna, fiind in atenția a doua echipe din Serie A. Informația a fost lansata de agentul Ruggero Lacerenza, care a marturisit ca atacantul roman de 31 de ani se afla in atenția Fiorentinei și Sampdoriei,…

- O hotarare de ultima ora, venind dinspre Consiliul General, reunit in sedinta la Primaria Capitalei, indica faptul ca Parcul Herastrau va purta numele fostului suveran roman, recent condus pe ultimul drum. Asadar, celebrul parc din vecinatatea Casei Presei va purta numele Regelui Mihai I. Decizia vine…

- Atila Kurta s-a judecat timp de aproape un deceniu cu Consiliul Judetean Hunedoara si cu Directia Judeteana pentru Cultura Hunedoara, dupa ce a pierdut o finantare SAPARD pentru ciupercaria pe care intentiona sa o infiinteze la Magura Uroiului. Omul de afaceri a obtinut daune de circa 350.000 de lei…

- Loți Boloni a urcat pe locul 4 in Belgia. Antwerp, echipa fostului selecționer, a obținut duminica seara, inca o victorie, 2-1, in deplasare, la Waregem, și se indreapta spre play-off. Antwerp are 31 de puncte, dupa 19 etape, cu trei mai puține decat ocupanta locului 3, Anderlecht. Echipa romanilor…

- Medicul psihiatru Adela Ciobanu a declarat la REALITATEA TV ca o simpla depresie se poate agrava. Aceasta a vorbit despre femeia care a împins o tânara la metrou precizând ca gestul ei a fost &"bizar&".

- Consiliul municipal al orașului Roma a revocat saptamana aceasta hotararea de a-l exila pe poetul roman Ovidiu din capitala italiana, hotarare care a fost luata acum mai bine de 2000 de ani.

- Mihai Margineanu a postat pe contul sau de Facebook un mesaj în care spune ca dupa ce a vazut imaginile transmise de televiziuni în timp ce cortegiul funerar al Regelui Mihai a traversat Bucureștiul i-a fost pentru prima data rușine ca este

- Compania rusa Gazprom trimite din nou gaze spre Europa, dupa ce livrarea a fost oprita pentru scurt timp, dupa explozia de la terminalul de gaze de la Baumgarten, din Austria, a anuntat un purtator de cuvant al operatorului italian de gazoducte Snam. Ministrul italian al Industriei, Carlo…

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, vrea sa introduca un skipass care sa asigure accesul turiștilor pe toate partiile, chiar daca acestea sunt ale statului sau pe domeniu privat. Totodata, ministrul a anunțat și cand vor fi acordate anul viitor voucherele de vacanța. Printre problemele dezbatute…

- Ce-mi amintesc de atunci este ca bauseram o tuica si ca discutam despre fotbal. Nimic in plus. Sunt prieten cu Oli, ma duc la ferma lui, cand vine in tara. Daca m-ar fi batut, mai vorbeam cu el vreodata? Iar Oli nu face chestii de-astea. A fost o chestie atunci, o discutie… Dar nu poti spune asa ceva.…

- Proiectul “Mandria de a fi roman” derulat cu copiii de la Gradința Veseliei din Gherla a cuprins un concurs de creație artistico-plastica pentru copii și un simpozion cu participarea cadrelor didactice. Reușita proiectului la nivel național este data de inscrierea in concurs a unui numar de 416 copii…

- Seria completa de clipuri lansata de Smiley la implinirea a 10 ani de cariera solo Smiley a sarbatorit anul acesta 10 ani de cariera solo, de cand s-a despartit de trupa Simplu, in care s-a lansat la inceputul aniloe 2000. Cu ocazia aniversarii, artistul a lansat 10 clipuri sub umbrela #Smiley10. O…

- Jovial și plin de umor, americanul Jeremy Ragsdale i-a cucerit pe jurați, dar și pe colegii sai din concurs nu doar cu vocea uimitoare, ci și cu modestia de care da dovada și s-a calificat in gala de pe 15 decembrie, de la ora 20.00, pe Antena 1.

- Infrangerea cu Lugano din ultima etapa a grupei G o costa pe FCSB 660.000 de euro. UEFA acorda caștigatoarei grupei 600.000 de euro, cu 300.000 de euro mai mult decat banii primiți de clubul roman pentru locul 2, iar victoria i-ar fi adus inca 360.000 de euro. Totuși, George Becali susține ca nu este…

- autor: Boerescu Dan-Silviu Pe langa istoria „oficiala” a Bucureștilor, mai exista și una paralela la cotidianul inscris in cronicile politico-sociale ale orașului, o istorie spectaculoasa și in mare parte pierduta, animata de personaje pitorești precum Alexandru Constantinescu-Porcut, Geo Bogza, Mișu…

- Martisorul a fost acceptat pentru a fi inclus in lista reprezentantiva UNESCO a patrimoniului imaterial al umanitatii, este decizia luata in cadrul sesiunii Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial de la Jeju, Coreea de Sud.Citeste si: Grindeanu a…

- Regele Mihai a intrat in istorie ca un curajos om de stat, prin faptul ca și-a condus țara in alianța antihitlerista, arata Ambasada Rusiei la București, intr-un mesaj de condoleanțe, la moartea fostului suveran roman, scrie agerpres.ro.

- Dupa lansarea carții „27 de pași" la Chișinau, alergatorul de anduranța și ultramaratonistul roman, Tiberiu Ușeriu, a fost in vizita la Libraria Bestseller, unde a adus carți cu autografe pentru cititori și a povestit mai multe detalii despre carte și viața sa.

- Clujeanul Tudor Marchis a pornit de la zero un business pe care l-a transformat in numai cativa ani intr-una dintre cele mai de succes afaceri de property management din India. Tudor a ajuns oarecum intamplator in India, in urma cu sase ani. Pana in 2008, el a fost arbitru de fotbal si facea bani frumosi…

- Sfantul Gheorghe de la Cernica este roman și viața sa neprihanita l-a adus in randul sfinților. Biserica il pomenește, an de an, pe 3 decembrie. De loc din Saliștea Sibiului, Sfantul Gheorghe de la Cernica s-a nascut in 1730. La doar 19 ani a intrat in slujba mitropolitului grec Roșca, aflat la București.…

- Florin Cramariuc, meșter popular, a realizat o serie de linguri cu o poveste remarcabila in spate! Invitat la emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani”, acesta a dezvaluit care este povestea unei linguri!

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi, ca Statele Unite ale Americii sunt și trebuie sa ramana principalul aliat strategic al Romaniei, atat pe partea militara, cat și din punct de vedere economic. Întrebat daca reacția SUA privind legile justiției este justificata, Tudose…

- Cine a citit celebrul roman al Agathei Christie ar trebui sa vada și aceasta noua varianta ecranizata. Cine nu l-a citit, n-are niciun motiv sa n-o faca! Și-asta cu atat mai mult cu cat filmul care și-a avut premiera la inceput de noiembrie i-a adunat in celebrul tren glam misterior pe unii dintre cei…

- Australianul Dr. Philip Nitschke, numit si Dr. Death deoarece sustine dreptul oamenilor de a fi eutanasiati, a prezentat Sarco, prima masina imprimata 3D care ii permite unei persoane sa se sinucida intr-un mod care nu este violent.

- Simona Gherghe s-a declarat șocata de imaginile cu Stela Popescu la ultima aparitie in public a actritei. Vedeta spune ca actrița ar fi putut fi salvata daca cineva ar fi sunat la numaruldeurgența112, insa declara ca numai cineva cu studii medicale si-ar fi putut da seama ca aceasta suferise un AVC.Citește…

- La prima ediție a Targului de Cariere Alba Iulia au participat 1.000 de persoane, peste 20 de companii și organizații, iar in timpul evenimentului de recrutare s-au depus 650 de CV-uri, cu o medie de 42 de CV-uri la fiecare stand. VCST Automotive Production Alba este compania participanta care a acceptat…

- La finalul acestei saptamani a fost organizata a XV-a editie a „Balului Ancheta”. La fel ca in anii trecuti si editia din acest an a fost un real succes, cei mai puternici oameni din judet fiind invitati sa participe la acest eveniment. Camelia Badulescu, managerul celui mai important saptamanal…

- Primarul Timisoarei le cere timisorenilor sa aiba inca putina rabdare pentru ca pasajul Jiul, inchis pentru ultimele lucrari de finisaje, va fi deschis circulatiei, in varianta lui finala, in scurt timp. Potrivit primarului, la pasaj au loc ultimele operatiuni si nu pot fi efectuate sub trafic. Edilul…

- Scandal inainte de licitația pentru brandul Rapid, de vineri. ”Bunurile au o situatie juridica incerta”. Licitatia va avea loc vineri, incepand cu ora 14:00. AFC Rapid a explicat, joi, intr-un comunicat, ca nu va participa la licitatia pentru vanzarea marcii Rapid deoarece nu vede rostul de a incerca…