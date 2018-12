Un om, o sarbatoare, povestea unei pasiuni Biblioteca Germana „Alexander Tietz“ din Resita a gazduit lucrari filatelice dedicate Semmeringului Banatean, calea ferata care, in 15 decembrie, implineste 155 de ani de la momentul inaugural. Asta dupa ce, cu doua zile mai devreme, aceeasi locatie gazduia o expozitie inchinata bicentenarului celui mai cunoscut si indragit colind. „Stille Nacht, heilige Nacht“ („Noapte de vis, timp preasfant“), cuprinzand piese din colectia filatelica a lui Gustav Hlinka si fotografii realizate de Erwin Josef Tigla in localitatea Oberndorf, de langa Salzburg, unde, in urma cu doua secole, in ajun de Craciun,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

