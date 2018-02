Stiri pe aceeasi tema

- In calitate de contributori neti la bugetul comunitar, Germania si Italia sunt de acord ca in viitorul buget al UE fondurile trebuie directionate cu prioritate catre marile provocari europene, adica migratia, apararea comuna, cercetarea si dezvoltarea, au subliniat Merkel si Gentiloni intr-o conferinta…

- Angela Merkel si omologul sau polonez si-au afisat vineri, la Berlin, divergentele legate de chestiunea tranzitului gazului rusesc spre Europa, in cursul unei intalniri care era menita sa imbunatateasca relatiile dificile dintre cele doua tari, scrie AFP.

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care se afla in vizita la Berlin, va discuta cu cancelarul german, Angela Merkel, despre cooperarea politica si economica, despre viitorul Uniunii Europene, despre viitorul buget al UE si despre politica UE in domeniul migratiei, relateaza agentia PAP, citata de…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 "nu este necesar si genereaza disensiuni puternice", amplificand probabilitatea unui razboi deschis intre Rusia si Ucraina, a afirmat Mateusz Morawiecki intr-un interviu acordat publicatiei Die Welt inaintea unei vizite in Germania.Gazoductul planificat…

- Agentia France Presse a constatat miercuri ca acest text a fost tradus si afisat, de exemplu, pe site-urile ambasadelor la Paris si Buenos Aires, dar inca nu la Washington, Madrid sau Tel Aviv.Apelul presedintelui Senatului, Stanislaw Karczewski - membru al partidului conservator Dreptate…

- Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, a acuzat marti Moscova intr-un comunicat ca 'alimenteaza conflictul din Ucraina soldat cu peste 10.000 de morti, dintre care peste 2.500 de civili'. In baza acordurilor de la Minsk semnate pe 12 februarie 2015 sub egida Frantei…

- Grupul energetic rus Gazprom a anuntat ca isi va reorganiza exporturile si va infiinta in acest sens o divizie integrata de distributie internationala. Gazprom, companie controlata de statul rus, a precizat ca acest proces de reorganizare se va derula in etape pe parcusul urmatorilor doi ani,…

- Ziua de 5 februarie 2018 se anunta linistita ca orice zi de luni in Romania. Proaspat pricopsiti cu o noua reforma fiscala, romanii isi beau cuminti cafelutele bine-meritate de dupa weekend, in asteptarea fatidicei ore doua dupa amiaza, cand temutul CEx sau birou al partidului de guvernamant va aduce…

- Ministrul Educatiei din Israel, Naftali Bennett, a declarat luni ca este „onorat” ca Polonia a anulat vizita sa la Varsovia de saptamana aceasta din cauza faptului ca a continuat sa critice proiectul de lege care interzice asocierea Poloniei cu Holocaustul, noteaza Reuters.Bennett declarase…

- Ministerul de Externe al Poloniei a transmis ca spera ca relatiile cu SUA vor ramane neschimbate, dupa ce Parlamentul de la Varsovia a adoptat un proiect de lege controversat privind Holocaustul, despre care Washingtonul a comentat ca ar putea submina "libertatea de exprimare si discursul academic".

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 a mai depasit un obstacol dupa ce compania responsabila de acest proiect a primit autorizatia necesara pentru constructia si operarea conductei in apele teritoriale ale Germaniei, precum si in zona de coasta din jurul orasului Lubmin, a anuntat miercuri operatorul…

- Polonia dorește ca sancțiunile SUA sa se rasfranga și asupra proiectului de construire a conductei de gaz Nord Stream-2 intre Rusia și Germania, a declarat premierul Poloniei, Mateusz Jakub Morawiecki, intr-un interviu cu Dziennik Gazeta Prawna. „Vrem ca construcția conductei de gaz “Nord Stream-2”…

- SUA acuza ca proiectul Nord Stream 2, o conducta de gaze din Rusia în Germania, este o amenintare pentru securitatea energetica a Europei. Secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Rex Tillerson, a declarat ca proiectul Nord Stream 2, un gazoduct care ar urma sa…

- Forte ale politiei ruse au patruns duminica in sediul de campanie din Moscova al principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, si au inceput sa interogheze persoanele aflate inauntru, potrivit imaginilor difuzate online de sustinatori ai lui Navalnii, relateaza Reuters.Roman Rubanov,…

- Statele Unite considera ca proiectul Nord Stream 2, un gazdoct care ar urma sa lege Rusia de Germania prin Marea Baltica, reprezinta o amenintare la adresa securitatii energetica a Europei, a declarat, sambata, secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Grupul rus Gazprom a primit autorizatia din partea autoritatilor din Turcia pentru a construi cea de-a doua linie a gazoductului Turkish Stream, iar ambele linii vor fi puse in functiune pana la finele anului urmator, a declarat vineri directorul general Gazprom Alexei Miller, informeaza Itar Tass,…

- Norvegia a castigat medalia de aur la sarituri cu schiurile pe echipe, impunandu-se in concursul desfasurat pe marea trambulina de la Oberstdorf (Germania), duminica, in ultima zi a Campionatelor Mondiale. Medaliile de argint si bronz au revenit Sloveniei, respectiv Poloniei. …

- Un protest international fata de "politica de control si dictatura, fata de violarea Constitutiei, violarea principiilor democratice si a conventiilor Uniunii Europene" este programat, duminica, la ora 14.00, in 40 de orase ale Poloniei, in Berlin, Praga, iar in Romania, in Bucuresti si Cluj. Protestul,…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca Germania are nevoie de un guvern stabil si si-a exprimat convingerea ca la apropiatul lor congres social-democratii vor da unda verde formarii unui guvern de coalitie alaturi de conservatori, transmite Reuters. Intr-o conferinta de…

- Conservatorii si social-democratii germani, care au convenit vineri sa înceapa negocierile oficiale asupra unei 'mari coalitii' guvernamentale la Berlin, intentioneaza sa limiteze la circa 200.000 numarul solicitantilor de azil sositi anual în Germania, transmit dpa, AFP si Reuters.…

- Conservatorii cancelarului Angela Merkel si social-democratii au ajuns la un acord cu privire la o lege pentru atragerea de lucratori calificati in Germania, conform presei germane, care citeaza un document al unui grup de lucru din cadrul discutiilor exploratorii incepute duminica si care ar putea…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii în Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. „Eu intru in discutiile…

- Autoritațile municipale au permis construcția magazinelor ”Kaufland” în Capitala. Aleșii locali au aprobat la ședința CMC de astazi proiectul care prevede schimbarea destinației terenului unde va fi construit complexul comercial, scrie publika.md Anterior, reprezentantii…

- Danemarca a furnizat 68% din brazii de Craciun pentru statele membre UE, in timp ce 36% din lumanarile de Craciun au venit din Polonia, conform Agerpres. Germania a fost principalul furnizor de bomboane de ciocolata si trenulete de jucarie, in timp ce Franta a fost principalul furnizor de vin si curcani.…

- Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat miercuri ca ar trebui sa fie un avertisment "foarte dur" pentru Guvernul de la Bucuresti ceea ce s-a intamplat astazi pentru Polonia, in conditiile in care Uniunea Europeana se teme ca "Romania s-ar transforma intr-un rai al infractionalitatii europene".…

- Primul tren bloc complet GEFCO pe Drumul Matasii: din China in Franța in mai puțin de 3 saptamani Pe data de 22 noiembrie, GEFCO a salutat sosirea in Franța a trenului bloc incarcat complet cu containerele sale, dupa un parcurs de 11.000 km, avand ca punct de plecare China. Trenul a transportat containere…

- Grupul rus Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni si in paralel vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta LNG, informeaza Bloomberg, preluat…

- Grupul rus Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni si in paralel vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta LNG, informeaza Bloomberg.…

- Noul prim-ministru al Poloniei, Mateusz Moravetsky, a declarat ca gazoductul care leaga Rusia de Germania, „Nord Stream-2“, amenința securitatea Europei Centrale, scrie paginaderusia.ro Conducta de gaz Nord Stream-2 va fi cea de-a doua care va transporta gazul rusesc direct în…

- Reteaua de social media Facebook a anuntat marti ca va incepe sa contabilizeze veniturile din publicitate in tarile unde realizeaza aceste venituri, in loc sa le redirectioneze via sediul sau international din Dublin (Irlanda), informeaza Reuters. Taxele pe companii au devenit un subiect fierbinte…

- Mateusz Morawiecki a fost investit luni in functia de prim-ministru al Poloniei, inlocuind-o pe Beata Szydlo, care a devenit vicepremier, transmite Reuters. Partidul Lege si Justitie (PiS, conservator), de guvernamant, a luat decizia inlocuirii dnei Szydlo saptamana trecuta, in incercarea de a imbunatati…

- Autor: Petru ROMOȘAN Ce sa mai alegi azi in Romania intre un partid recesiv comunisto-securist, corupt, de nereformat, reprezentat de personaje din ce in ce mai penibile, mai inconsistente de la o generatie la alta (de la Adrian Nastase si Dan Ioan Popescu la Liviu Dragnea, Mihai Tudose sau Sorin Grindeanu…

- Liderul Partidului Social Democrat german, Martin Schulz, a prezentat joi in fața partidului sau condințiile pe care le va pune pe masa negocierilor pentru formarea unei coaliții guvernamentale, cel mai important mesaj al sau fiind unul legat de viitorul Europei, crearea ”Statelor Unite ale Europei”,…

- Gazprom a depasit vineri recordul inregistrat in 2016 privind exporturile de gaze naturale in Europa, livrand pana in 8 decembrie 179,8 miliarde de metri cubi, a anuntat directorul general al gigantului rus, Alexei Miller. "Pe ultima suta de metri ne-am lansat spre un nou record absolut al…

- "Europa este asigurarea noastra de viața", a declarat Martin Schulz in fața congresului SPD reunit la Berlin. In opinia liderului SPD, statele membre ale Uniunii Europene care refuza aderarea la un nou tratat constituțional ar trebui sa paraseasca "automat" blocul comunitar. El crede ca aceasta…

- La 15 iunie 2017, Comisia a lansat proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Republicii Cehe, a Ungariei si a Poloniei. Raspunsurile oferite de cele trei state membre nu au fost considerate satisfacatoare, iar Comisia a decis sa treaca la etapa urmatoare din cadrul procedurilor…

- La 15 iunie 2017, Comisia a lansat proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Republicii Cehe, a Ungariei si a Poloniei. Raspunsurile oferite de cele trei state membre nu au fost considerate satisfacatoare, iar Comisia a decis sa treaca la etapa urmatoare din cadrul procedurilor…

- Liderul Partidului Social Democrat german, Martin Schulz, a indemnat joi la transformarea, pana in 2025, a Uniunii Europene in Statele Unite ale Europei, prin adoptarea unei constituții comune, relateaza dpa și Reuters. "Europa este asigurarea noastra de viața", a declarat…

- Potrivit ultimului studiu Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2016/17 Women’s Report, la nivel mondial activitatea antreprenoriala a femeilor este in creștere cu 10%, comparativ cu 2014. In Romania aceasta creștere depașește media globala de aproape 14%, in schimb dorința femeilor de a inființa o…

- Danemarca a adoptat joi o lege care interzice trecerea gazoductului rusesc „Nort Stream-2” prin apele sale teritoriale. Aceasta masura permite guvernului sa interzica crearea de proiecte de conducte, ghidandu-se de considerente de securitate sau de politica, transmite paginaderusia.ro…

- In timp ce constructorii auto germani si protectorul lor suprem, guvernul de la Berlin, reactioneaza si se adapteaza incet, moral si mai ales financiar, la schimbarile aduse de Dieselgate, scandalul emisiilor toxice incepe sa se propage virulent si in Franta. Dupa Renault, in centrul atentiei este…

- Liderul social-democraților germani, Martin Schulz, care ar urma sa inceapa negocieri cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel pentru formarea unei coaliții guvernamentale la Berlin, a declarat miercuri ca Europa are nevoie de un ministru de finanțe și de un buget al zonei euro, transmite…

- Grupul GEFCO, un jucator global in logistica industriala si lider european in logistica auto, anunta sosirea in Franta a trenului bloc incarcat cu containerele sale, dupa un parcurs de 11.000 de km, avand ca punct de plecare China. Trenul a transportat containere de 40ft din Wuhan, China,…

- Casa de Moda Ellis by Eli Laslean readuce in zilele noastre moda Greciei preistorice prin intermediul unei prezentari de moda epice, miercuri, de la ora 17, in mansarda B2 a Bastionului Theresia. Colecția vestimentara ce poarta semnatura aradencei a fost gandita și creata sa reproduca mai…

- O calatorie excepționala pe Drumul Matasii Trenul bloc a plecat din Wuhan, China pe 3 noiembrie 2017, transportand containerele prin Kazahstan, Rusia și Belarus. United Transport and Logistics Company (UTLC), un consorțiu de companii feroviare, a furnizat servicii feroviare pe secțiunea de…

- Social-democrații germani ar trebui sa-și reconsidere opoziția fața de participarea la 'marea coaliție' alaturi de conservatorii cancelarului Angela Merkel, intrucat Europa are nevoie de un guvern stabil la Berlin, a apreciat joi un colaborator apropiat al șefei executivului german, potrivit Reuters.…

- Acordul este in conformitate cu o strategie avand drept obiectiv reducerea dependentei de livrarile din Rusia. Conform termenilor acordului, semnat de PGNiG cu Centrica LNG Co. Ltd,, firma poloneza va primi noua livrari de GNL in perioada 2018-2022. Compania poloneza nu a dezvaluit detalii…

- Președintele parlamentului german, Wolfgang Schaeuble, a afirmat marți ca partidele trebuie sa dea dovada de mai multa bunavoința și sa-și asume responsabilitatea de a forma un guvern de coaliție, deoarece Europa și lumea au nevoie de Berlin ca aliat puternic și de incredere, relateaza agenția Reuters.…