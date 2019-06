Stiri pe aceeasi tema

- Ma numar printre romanii stupefiați și emoționați de drama micuței Sorina, de acum celebrul caz de la Baia de Arama, susține Calin Popescu Tariceanu, intr-o postare pe Facebook, care condamna comportamentul procurorului și prezența mascaților la un caz de adopție.„Ca parinte știu ce inseamna…

- Facias – Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului cere CSM excluderea din magistratura a procuroarei care a ”TARAT-O PE STRADA pe Sorina, fetița de 8 ani din Baia de Arama adoptata de o familie din Statele Unite”, se arata intr-o postare pe Facebook. Totodata, FACIAS, invita…

- Federatia Sindicatelor Democratice ale Politistilor din Romania (FSDPR) solicita Sectiei speciale de investigare a magistratilor cercetarea sub toate aspectele a modului in care s-a hotarat adoptia fetitei de opt ani din Baia de Arama, precum si a modului de punere in aplicare a hotararii si informarea…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a anunțat, in urma cu scurt timp, ce masuri s-au luat in cazul Sorinei, fetița din Baia de Arama, care a fost luasa din casa unde a crescut, de catre mascați.

- O țara intreaga a fost șocata de cazul Sorinei, fetița de opt ani care a fost luasa pe sus, din casa parinteasca, la Baia de Arama. Sute de oameni revoltați au ieșit in strada, in miez de noapte, pentru a-și striga furia, dar și pentru a cere ca ceva sa se schimbe in cazul micuței.

- Premierul Viorica Dancila a asigurat opinia publica, sambata dimineața, despre cazul fetiței de opt ani, infiata de o familie din SUA și luata cu mascatii vineri din casa in care a fost crescuta de un asistent maternal, din Baia de Arama, județul Mehedinți, ca vor fi sancționați toți care vor fi…

- Zeci de localnici din Baia de Arama, judetul Mehedinti, au iesit in strada, vineri seara, pentru a protesta fata de modul in care s-au comportat autoritatile in cazul fetitei adoptate de o familie din SUA si cer anularea adoptiei.

