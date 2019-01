Un model a încercat să vândă virginitatea fiicei de 13 ani unui pedofil bogat O fosta regina a frumuseții a fost condamnata la 4 ani și 6 luni de inchisoare, dupa ce a incercat sa vanda virginitatea fiicei sale de doar 13 ani pentru suma de 19.100 lire unui pedofil bogat. Irina Gladkikh, de 35 de ani, este mama a doi copii: o fetița de 13 ani și un baiat care a fost preluat de angajații serviciilor sociale, dupa sentința primita de femeie. Femeia și-a fotografiat fiica in ipostaze senzuale și nepotrivite pentru varsta sa, apoi a obținut și un certificate din partea medicului in care se specifica clar ca fetița este virgina. Mama s-a intalnit și cu barbatul caruia urma sa-I… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

