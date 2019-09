Un miros greu, sufocant

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 23 august a.c., in jurul orei 08,30, un barbat din localitatea Amnas a sesizat telefonic prin apel 112 faptul ca concubina sa i-a sustras portmoneul in care se aflau bani si mai multe documente. Urmare a acestui apel, la nivelul Politiei Orasului Saliste s-a intocmit dosar penal pentru furt…

- Va aducem la cunoștința ca in perioada 07.08.2019-15.08.2019 se va efectua tratamentul II pentru combaterea țanțarilor, capușelor și a insectelor de disconfort, pe intreg teritoriul Municipiului Bacau (aproximativ 4000 ha). Pentru o eficiența cat mai ridicata, serviciile de pulverizare aeriana se vor…

- Centrul Școlar de Educație Incluziva (CSEI) Nr. 2 Comanești a demarat un nou proiect educațional internațional pentru copiii cu nevoi speciale. „Acest proiect se desfașoara in cadrul programului «Școala de vara», ce se va derula in unitatea noastra in perioada 24 iulie – 06 septembrie 2019. Vor fi activitați…

- La data de 21 iulie a.c, in jurul orei 04.30, politistii au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier pe DJ 156 A din localitatea Schitu Frumoasa. La fata locului politistii au constatat ca un barbat de 43 de ani, din comuna Balcani, in timp ce conducea un autoturism aflandu-se sub influenta…

- Un șofer de 22 de ani a pierdut controlul direcției cand a intrat intr-o curba in localitatea bacauana Hemeiuș și a intrat cu autoturismul intr-un gard distrugand și o conducta de gaz. Trei persoane au fost ranite. Se relateaza ca șoferul ar fi avut permisul suspendat iar la verificarea cu etilotestul,…

- Președintele Federației sindicale Silva, inginerul silvicultor bacauan Silviu Geana, participa in acest zile la a 108-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii – International Labour Organization (ILO), organizata la sediul Națiunilor Unite din Geneva. Silviu Geana face parte la acest forum din…

- Un limitator de inalțime a cazut pe remorca unui TIR in localitatea bacauana Beresti Bistrița. Nu s-au inregistrat victime. La fața locului au ajuns reprezentanții ISU Bacau iar limitatorul a fost degajat de pe remorca tirului cu ajutorul unui utilaj aparținand unei firme private. Articolul Un limitator…