- Rocky Erickson, unul dintre pionierii rockului psihedelic, a murit la varsta de 71 de ani, din cauze inca necunoscute. Cel care a dat vestea trista a fost fratele sau, Bill Bentley, alaturi de care a și...

- Unul dintre cele mai populare staruri italiene de pe YouTube este acuzat de evaziune fiscala. Vloggerul este originar din zona Florentei si are 23 de ani, a indicat Guardia di Finanza intr-o declaratie, fara a dezvalui numele sau. Agentia de stiri ANSA scrie ca acuzatul este Stefano Lepri, alias St3pNy,…

- Un cantareț brazilian și-a pierdut viața in urma unui accident aviatic. Și cei doi piloți care se aflau cu el in momentul tragediei au murit. Gabriel Diniz, un cantareț brazilian in varsta de 28 de ani, a murit in urma unui accident aviatic. Acesta se afla intr-un avion de mici dimensiuni impreuna cu…

- DOLIU in muzica romaneasca: Interpretul indragit de MILIOANE de romani A MURIT… Din pacate, a facut INFARCT… O veste tragica vine din lumea artistica. Daniel Siminic a incetat din viața, in urma unui infarct. Trecerea in neființa a cantarețului de muzica populara a fost anunțata de Andrada Barsauan.…

- Grumpy Cat, pisica faimoasa in mediul online datorita expresiei morocanoase pe care o afișa ca urmare a unei boli genetice, a murit din cauza unor complicații cauzate de o infecție a tractului urinar. Pisica avea 7 ani și a murit marți dimineața, a anunțat stapana sa intr-un comunicat de presa. Potrivit…

- Selly este unul dintre cel mai cunoscuti vloggeri din Romania si, putem spune, cel mai apreciat de varsta sa. Selly, pe numele sau real, Andrei Selaru, este un tanar de 18 ani care a revolutionat lumea vloggerilor de la noi.

- Videoclipul, care surprinde ultimele minute ale vieții unui atlet, a fost publicat pe canalul YouTube „El Universal Deportes”. © Sputnik / Владимир ФедоренкоA murit un mare actor rus, cunoscut pentru rolurile jucate in filme de referința Faptul ca Gonzalez în vârsta…