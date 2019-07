Stiri pe aceeasi tema

- Doi jandarmi din Brașov au fost loviți in timp ce incatușau trei persoane, care faceau parte dintr-un grup violent, ce ataca, fara motiv, trecatorii de pe o strada din oraș. Agresorii au fost duși la Poliție, iar cazul a fost preluat de un procuror, anunța MEDIAFAX.Citește și: ALDE AMENINȚA…

- Un barbat din Bucuresti, suparat ca a pierdut la jocurile de noroc, a lovit mai multe persoane, una fiind transportata la spital. Agresorul a fost prins de politistii locali, care au folosit spray lacrimogen.

- Marea Britanie nu mai are nicio responsabilitate pentru Hong Kong și trebuie sa înceteze sa "gesticuleze" despre fosta sa colonie, a declarat luni ministrul de Externe chinez, dupa ce guvernul britanic și-a reiterat angajamentul fața de declarația comuna cu China în Hong Kong,…

- S-au facut arestari direct in strada la Deva, intr-o actiune a procurorilor care vizeaza o retea de proxeneti. 16 persoane au fost retinute si li se aduc acuzatii grave. Scenele au fost filmate de un trecator. Echipele de jandarmi, politisti si procurori au oprit in strada mai multi indivizi, pe care…

- In cursul nopții de 15/16 iunie 2019, polițiștii din Sebeș au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca, pe strada Lucian Blaga din municipiu, a avut loc o agresiune in urma careia mai multe persoane au suferit leziuni corporale. Polițiștii deplasați la fața locului au identificat 4 tineri, cu…

- Trei barbati au fost arestati preventiv pe o perioada de 30 de zile, fiind cercetati pentru lovire sau alte violente, tulburarea ordinii si linistii publice si infractiuni la regimul armelor si munitiilor, a...

- Ieri, 30 mai 2019, in jurul orei 19.15, in urma unui apel la 112, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au intervenit, pe raza localitații Boz, comuna Doștat, unde a fost semnalat un scandal. In urma intervenției, scandalul a fost aplanat, iar din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat…