Un francez, electrocutat pe vagonul unui tren, în Aiud Potrivit sursei citate, barbatul facea parte dintr-un grup de tineri veniti la un simpozion international. Detasamentul de pompieri Aiud a intervenit cu o autospeciala cu apa si spuma si o ambulanta, in gara Aiud. Inițial, salvatorii au crezut ca barbatul a murit, insa Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba precizeaza ca cetateanul francez care s-a electrocutat joi seara dupa ce s-a urcat pe un vagon din gara Aiud nu a decedat, dar se afla in stare critica. 'Informatiile referitoare la decesul victimei au fost preluate din faza de apel de la persoanele de la fata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

