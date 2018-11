Publicatia, care nu si-a dezvaluit sursele, a declarat ca Oficiul pentru imigratie si azil din Ungaria a stabilit ca au fost indeplinite conditiile legale pentru acordarea de azil.

Nici Oficiul pentru imigratie si azil, nici guvernul ungar nu au dorit sa comenteze in legatura cu aceasta informatie, potrivit Agerpres.

Nikola Gruevski se afla in prezent in Ungaria, unde a solicitat azil politic, considerandu-se o victima a persecutiei in tara sa, dupa ce i s-a confirmat in apel in octombrie o pedeapsa de doi ani de inchisoare pentru abuz de putere.

Fost lider al partidului…