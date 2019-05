Un fost preşedinte închis pentru corupţie este îndrăgostit şi vrea să se recăsătorească "El este indragostit si primul sau obiectiv la iesirea din inchisoare va fi sa se casatoreasca", a postat pe Facebook Luiz Carlos Bresser-Pereira, ministru al Finantelor in 1987, apoi al Stiintelor in 1999, care l-a vizitat pe Lula in inchisoarea din Curitiba (sud), la sfarsitul saptamanii trecute."Este intr-o forma foarte buna, fizic si psihologic", a adaugat el despre fostul presedinte brazilian in varsta de 73 de ani.



Potrivit site-ului saptamanalului Epoca, aleasa fostului presedinte este de profesie sociolog, in varsta de aproximativ 40 de ani, Rosangela da Silva.

Sursa articol si foto: rtv.net

