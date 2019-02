Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director interimar al Biroului Federal de Investigatii (FBI), Andrew McCabe, a confirmat ca la Departamentul Justitiei al SUA s-au purtat discutii despre inlaturarea presedintelui Donald Trump, la doar cateva luni dupa instalarea acestuia la Casa Alba, transmite dpa. McCabe, care…

- Un "mincinos", un "adevarat gunoi", un "copoi veros": Donald Trump l-a atacat violent sâmbata pe fostul director al FBI James Comey dupa noi dezvaluiri aparute în New York Times despre deschiderea în 2017 a unei anchete a poliției federale pentru a stabili daca el lucra în…

- "Reputatia FBI a fost patata pentru ca presedintele Statelor Unite, impreuna cu acolitii sai, a mintit in permanenta in legatura cu acesta. In fata acestor minciuni, multi oameni de bine (...) cred aceste absurditati", le-a declarat James Comey jurnalistilor pe culoarele Congresului de la Washington.…

- Presedintele american Donald Trump nu si-a ascuns niciodata gustul pentru provocari si exagerari. Astfel, a estimat el joi, cota sa de popularitate, care abia depaseste 40%, ar trebui sa fie de fapt de 75%, relateaza AFP. Denuntand din nou, intr-un mesaj pe Twitter, ancheta procurorului special Robert…

- Michael Cohen, urmarit pentru ilegalitati in ancheta privind amestecul Rusiei in alegeri si care a recunoscut saptamana trecuta o minciuna care-l pune intr-o situatie stanjenitoare pe liderul american, 'ii cere judecatorului sa-l scape de inchisoare. Aceasta inseamna ca el ar fi putut face toate…

- In prima postare, presedintele republican l-a atacat pe Robert Mueller, procurorul insarcinat cu ancheta privind pretinsa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016. ''Gasca Democratilor Furiosi ai lui Mueller cere cu brutalitate martorilor sa minta cu privire la fapte'', a…

- Presedintele american, Donald Trump, i-a transmis marti raspunsurile sale scrise procurorului special Robert Mueller insarcinat cu ancheta asupra ingerintei Rusiei in campania prezidentiala din 2016, relateaza AFP.Vezi și: DEZVALUIRILE care cutremura politica din SUA - Trump a vrut sa ordone…