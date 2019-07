Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile iraniene au anuntat luni ca au arestat 17 persoane, dintre care cateva au fost condamnate la moarte, in cadrul unei operatiuni de dezmembrare a unei ''retele a CIA", relateaza AFP si Reuters, conform agerpres.ro. "Unii au fost condamnati la moarte, iar altii la ani grei de inchisoare",…

- L-am primit in urma cu cateva zile, este realizat de expertii de la Soufa Center (mai 2019). Extrem de interesant prin bogatia de date, aliniate cu precizia specifica analistilor din serviciile militare de informatii, va poate da o idee foarte exacta asupra mizelor reale, enorme, care stau in spatele…

- Ministerul iranian de Externe a afirmat marti ca Republica Islamica a acordat asistenta, dupa ce a primit un semnal de alarma, unui "petrolier care s-a confruntat cu o problema tehnica" in Golf, relateaza AFP. "Potrivit legilor internationale (...), fortele iraniene s-au apropiat" de nava…

- Tensiunea a crescut brusc in zona Golfului Persic si a intregului Orient Mijlociu dupa atacarea unor petroliere si dupa ce Iranul a anuntat ca va imbogati uraniu dincolo de limita stabilita.

- Au mai fost scandaluri, certuri, amenintari mai putin voalate. Dar ceea ce publica azi publicatia britanica Mail On Sunday chiar este fara precedent si ridica întrebari extrem de grave, pe masura acuzatiilor teribile aduse administratiei Trump si presedintelui SUA personal de Sir Kim Darroch,…

- Regimul de la Teheran a transmis luni ca atacurile cibernetice americane care au vizat forțele militare iraniene au fost un eșec, dupa ce presa americana a relatat ca atacurile cibernetice efectuate de SUA ar fi dezactivat unele sisteme militare iraniene, informeaza cotidianul The New York Times…

- Pentagonul a confirmat joi ca fortele iraniene au doborat "in mod nejustificat" o drona de supraveghere a US Navy care se afla "in spatiul aerian international", informeaza AFP si dpa. "Informatiile iraniene conform carora dispozitivul aerian survola Iranul sunt false", se mai spune intr-un…

- Presedintele american Donald Trump spera ca Statele Unite sa nu se indrepte catre un razboi cu Iranul, iar un oficial american a declarat ca incarcarea unor rachete pe ambarcatiuni traditionale de lemn folosite de perscari (dhow), la Golful Persic, se afla intre „amenintarile” invocate de administratia…